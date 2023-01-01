Описание

Комплект из 3 импульсных моноблоков с энергией импульса 400 Дж (каждый). Также включает такие светоформирующие насадки как софтбокс 60х90 см, комбинированный зонт 80 см, конусную насадку с сотами и цветными фильтрами, шторки с сотами и цветными фильтрами, 2 простых рефлектора 17 см. В комплекте также идут 3 стойки высотой до 220 см, радиосинхронизатор VC-616DC и сумка для переноски всего комплекта. Большой выбор насадок позволяет использовать самые разные световые схемы. Дополнительные насадки можно приобрести отдельно: моноблоки используют широко распространенный байонет Bowens.

FST F-400 – импульсный моноблок средней мощности для небольших фотостудий. Хорошо подходит для предметной или портретной съемки, выездных фотосессий. Световая ловушка срабатывает по 1 – 5 вспышке, также есть вход для синхрокабеля 3.5 мм, через который можно подключить универсальный радиосинхронизатор.