Описание

Моноблок с энергией импульса 300 Дж хорошо подходит для небольших студий, фото на документы, предметной съемки. Вспышка оснащена точным цифровым управлением (шаг 1/32) и дисплеем. Пилотная лампа - галогенная 150 Вт, с независимым или пропорциональным управлением. Синхронизация осуществляется по световой ловушке (с возможностью пропуска одной или нескольких предварительных вспышек) или от гнезда 6.3 мм, по синхрокабелю или от универсального радиосинхронизатора. Байонет Bowens обеспечивает широкую совместимость со световыми модификаторами разных производителей. В комплекте со вспышкой идет стандартный металлический рефлектор.

Вспышка оснащена востребованной фотографами опцией временного гашения моделирующей лампы после импульса. Назначение функции – контроль срабатывания основного импульса в случаях, когда визуальный контроль затруднен. Например, при работе нескольких моноблоков в одном помещении. Для установки зонта на просвет или отражение предусмотрено два специальных гнезда с прижимными механизмом (под зонты с разными диаметрами ножки).

Корпус моноблока выполнен из жаропрочного пластика. Ручка, расположенная с тыльной части, позволяет комфортно изменять наклон прибора. Кнопки на задней панели имеют световую индикацию, что облегчает работу в полутьме. Имеется функция автоматического сброса энергии.