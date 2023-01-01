Осветитель FST F-002, галогенный, 50 Вт, 3200 К
Код товара : УТ-00029208
Артикул : УТ-00000010
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
0.700
Описание
FST F-002: яркий и компактный настольный осветитель для предметной фотосъемки. Галогенная лампа мощностью 50 Вт обеспечивает направленный луч теплого света (3200 К). Благодаря малому размеру, осветитель легко перемещать вокруг снимаемого продукта, добиваясь идеального падения света. Наклон головки регулируется, а ножки обеспечивают устойчивое размещение этой лампы на столе.
FST F-002 работает от сети 220 В, батарейки или адаптеры ему не требуются.