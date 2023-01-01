Описание

FST F-002: яркий и компактный настольный осветитель для предметной фотосъемки. Галогенная лампа мощностью 50 Вт обеспечивает направленный луч теплого света (3200 К). Благодаря малому размеру, осветитель легко перемещать вокруг снимаемого продукта, добиваясь идеального падения света. Наклон головки регулируется, а ножки обеспечивают устойчивое размещение этой лампы на столе.

FST F-002 работает от сети 220 В, батарейки или адаптеры ему не требуются.