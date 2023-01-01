Описание

Комплект постоянного света FST ET-LED 462 Kit включает: 2 софтбокса SB-015 40х60 см со встроенным патроном E27, 2 светодиодные лампы мощностью 50 Вт (эквивалент прибл. 400 Вт галогенной лампы), 2 стойки 210 см и сумку для хранения и транспортировки.

Софтбокс со встроенным патроном E27 позволяет сделать свет более жестким (без рассеивателя) или более мягким (с рассеивателем). Мощность не регулируется, можно только передвигать прибор ближе или дальше от объекта съемки. Лампа FST L-E27-LED создает всенаправленный световой поток цветовой температуры 5500К, без заметного мерцания или гула. Благодаря использованию светодиодной лампы, прибор не перегревается и может использоваться в течение длительного времени.

Основное назначение комплекта: видеосъемка с ограниченным бюджетом. Также может использоваться для фотосъемки на мобильные телефоны, съемки на документы и тому подобных вариантов использования.