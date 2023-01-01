Описание

Софтбокс со встроенным патроном E27 позволяет сделать свет более жестким (без рассеивателя) или более мягким (с рассеивателем). Мощность не регулируется, можно только передвигать прибор ближе или дальше от объекта съемки. Лампа FST L-E27 создает всенаправленный световой поток цветовой температуры 5500К, без заметного мерцания или гула. Благодаря использованию энергосберегающей лампы, прибор не перегревается и может использоваться в течение длительного времени.

Основное назначение комплекта: видеосъемка с ограниченным бюджетом. Также может использоваться для фотосъемки на мобильные телефоны, съемки на документы и тому подобных вариантов использования.