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Комплект постоянного света FST ET-462 Kit, люминесцентный, 2х105 Вт

Код товара:УТ-00030771
Артикул:УТ-00000021

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Комплект из 2 люминесцентных источников освещения мощностью 105 Вт каждый с 2 софтбоксами 40х60 см, 2 студийными стойками 2.05 м, а также сумкой для хранения и транспортировки. Хорошо подходит для съемки видео в домашних условиях. Яркость осветителей не регулируется, однако освещенность можно эффективно изменять, перемещая приборы ближе или дальше от объекта съемки. Софтбоксы дают мягкий равномерно рассеянный свет, но при желании рассеиватель можно снять: в этом случае свет получится более жестким, как у световых панелей.

Цветовая температура ламп составляет 5500 К. Благодаря распространенному цоколю Е27 они легко заменяются на новые в случае повреждения или исчерпания своего ресурса. Приборы работают напрямую от сети 220 В.