Описание

Комплект постоянного студийного света FST ET-403 Kit упакован в компактную сумку с ручками, удобен для хранения, длительной транспортировки и переноски вручную. Он идеально подходит профессионалам и фотолюбителям для съемки небольших видеороликов, а также соответствует задачам портретной и предметной съемки. В составе комплекта 3 софтбокса, оснащенные проводом с удобным переключателем, креплением на стойку и фиксатором поворота. В комплекте 3 флюоресцентных лампы 125 Вт, которые совершенно не нагреваются во время работы и не выделяют лишнего тепла. Это позволяет использовать комплект постоянного студийного света во время работы с объектами, исключающими высокотемпературное воздействие, например, растений, кулинарных блюд. Лампы удобны тем, что не создают мерцающий студийный свет во время видеосъемки. Так же в наборе имеется штатив, журавль с грузиком-противовесом для крепления софтбокса и телескопическая стойка, высотой более 2х метров с фиксатором, предназначенная для крепления софтбокса. Общий вес комплекта в упаковке — 9 кг.

В комплекте: