Комплект постоянного света FST ET-402 Kit для профессионалов состоит из нескольких предметов. Два софтбокса, размером 50x70 см предназначены для работы с флуоресцентными лампами L-E27 85 Вт, которые имеются в наборе, в количестве двух штук. Они создают постоянный студийный светдлясъемкифото,- и видеосюжетов, обеспечивая условия качественной освещенности в фотостудии и на выездной фотосессии. В комплекте две стойки LS, способные поднимать оборудование на высоту 2,1 м. Важное преимущество ламп — он не нагревается во время работы. Благодаря этому их удобно использовать для съемки кулинарных шедевров и природных объектов, не терпящих тепловое воздействие. Так же комплект студийного света подходит для съемки небольших видеороликов, используется для предметной съемки и при создании портретов. Цветовая температура ламп составляет 5500 К, что соответствует естественному освещениюв дневное время суток. Общий вес набора составляет 6 кг. В разобранном виде он полностью помещается в сумке, которая идет вместе с комплектом. У нее удобные ручки, что позволяет не только хранить набор профессионального студийного света, но и транспортировать его на любое расстояние. Общий вес комплекта в упаковке 6 кг.

В комплекте: