Описание

Комплект из двух импульсных моноблоков FST E-180 с максимальной энергией импульса 180 Дж (каждый). Вместе с моноблоками в комплект входят 2 софтбокса 50х70 см, две стойки высотой 220 см, синхрокабели и сумка для переноски. Базовый комплект для небольшой студии: остается только добавить фон и синхронизаторы.

Моноблок FST Е-180 предназначен для работы в студии начального уровня. Он подойдет для предметной съемки, портретов, и тому подобной студийной съемки. Широко распространенный байонет Bowens дает возможность использовать большое количество имеющихся на рынке световых модификаторов.

Панель управления расположена сзади. Там есть: выключатель питания, выключатель ловушки для света, выключатель сигнала готовности, переключатель мощности «пилота», клавиша «Test» для ручной проверки работы вспышки, предохранитель, аналоговая ручка выбора силы импульса, вход для синхронизатора 3.5 мм, индикатор готовности.

Разблокирование замка Bowens производится удобной клавишей, которая находится сверху корпуса. Там же расположен и находится фотоприемник для синхронизации по световому импульсу. Пилотный свет имеет мощность 75 Вт. Более мощные лампы ставить не рекомендуется из-за того, что с ними повысится температура корпуса. Специальный механизм позволяет регулировать наклон моноблока, а круглый слот служит для установки студийного зонта.

Выбор мощности светового импульса и яркости моделирующего света производится одной ручкой. Корпус осветителя изготовлен из негорючей пластмассы.

Технические характеристики моноблока FST E-180: