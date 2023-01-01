Штативная головка FST D-0, шаровая, до 4 кг
Код товара : УТ-00042869
Артикул : УТ-00000484
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая
Материал
алюминий
Пузырьковый уровень
На штативе
Физические характеристики
Вес
0.22 кг
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Легкая шаровая головка FST D-0 отлично подойдет для беззеркальных камер, а также зеркальных фотоаппаратов начального уровня. Отдельная ручка освобождает ось панорамирования, что важно для создания многокадровых панорам (также имеется маркировка в градусах у основания головки). Площадка универсальная, стандарта Arca Swiss: можно заменить на более длинные или L-образные пластины. Пузырьковый уровень помогает выровнять камеру по горизонту (в горизонтальном положении).