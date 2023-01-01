Легкая шаровая головка FST D-0 отлично подойдет для беззеркальных камер, а также зеркальных фотоаппаратов начального уровня. Отдельная ручка освобождает ось панорамирования, что важно для создания многокадровых панорам (также имеется маркировка в градусах у основания головки). Площадка универсальная, стандарта Arca Swiss: можно заменить на более длинные или L-образные пластины. Пузырьковый уровень помогает выровнять камеру по горизонту (в горизонтальном положении).