Шторки FST BD-300 устанавливаются на стандартный рефлектор диаметром 7 дюймов (17.5 см). Металлические шторки ограничивают световой поток и позволяют настроить освещение в соответствии с требованиями фотографа. Соты дополнительно ограничивают рассеивание света, делая его более направленным, с четким переходом между светлой областью и тенью. Цветные фильтры (красный, желтый, синий, зеленый) могут использоваться в творческих целях.