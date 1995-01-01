Шторки FST BD-300, с сотами и цветными фильтрами

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Код товара: УТ-00054945 Артикул: 00-00000175 Код товара: УТ-00054945 Артикул: 00-00000175 Вес (брутто), кг 1.700 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 1.700 Описание Шторки FST BD-300 устанавливаются на стандартный рефлектор диаметром 7 дюймов (17.5 см). Металлические шторки ограничивают световой поток и позволяют настроить освещение в соответствии с требованиями фотографа. Соты дополнительно ограничивают рассеивание света, делая его более направленным, с четким переходом между светлой областью и тенью. Цветные фильтры (красный, желтый, синий, зеленый) могут использоваться в творческих целях. Видео Наш обзор

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