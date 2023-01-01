Шторки FST BD-300, с сотами и цветными фильтрами
Код товара : УТ-00054945
Артикул : 00-00000175
2 750 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.700
Описание
Шторки FST BD-300 устанавливаются на стандартный рефлектор диаметром 7 дюймов (17.5 см). Металлические шторки ограничивают световой поток и позволяют настроить освещение в соответствии с требованиями фотографа. Соты дополнительно ограничивают рассеивание света, делая его более направленным, с четким переходом между светлой областью и тенью. Цветные фильтры (красный, желтый, синий, зеленый) могут использоваться в творческих целях.