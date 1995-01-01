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Шторки FST BD-300, с сотами и цветными фильтрами

  • BD-300, с сотами и цветными фильтрами
  • BD-300, с сотами и цветными фильтрами
  • BD-300, с сотами и цветными фильтрами
Код товара:УТ-00054945
Артикул:00-00000175

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Шторки FST BD-300 устанавливаются на стандартный рефлектор диаметром 7 дюймов (17.5 см). Металлические шторки ограничивают световой поток и позволяют настроить освещение в соответствии с требованиями фотографа. Соты дополнительно ограничивают рассеивание света, делая его более направленным, с четким переходом между светлой областью и тенью. Цветные фильтры (красный, желтый, синий, зеленый) могут использоваться в творческих целях.