Аккумулятор FST NP-F960, 7200 мАч, с зарядным устройством

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Код товара: УТ-00077230 Артикул: 00-00000265* Код товара: УТ-00077230 Артикул: 00-00000265* Литий-ионный аккумулятор повышенной емкости FST NP-F960 – аналог оригинальной батареи Sony NP-960. Совместим с широким ассортиментом электроники, включая профессиональные видеокамеры, осветительные приборы, внешние мониторы и так далее. Напряжение 7.4 В, емкость 7200 мАч. Аккумулятор имеет высокую энергетическую плотность и низкий саморазряд. Сохраняет заряд даже при длительном использовании, а отсутствие эффекта памяти и способность быстро заряжаться можно отнести к ключевым преимуществам устройства. Товар не найден Задать вопрос Описание Литий-ионный аккумулятор повышенной емкости FST NP-F960 – аналог оригинальной батареи Sony NP-960. Совместим с широким ассортиментом электроники, включая профессиональные видеокамеры, осветительные приборы, внешние мониторы и так далее. Напряжение 7.4 В, емкость 7200 мАч. Аккумулятор имеет высокую энергетическую плотность и низкий саморазряд. Сохраняет заряд даже при длительном использовании, а отсутствие эффекта памяти и способность быстро заряжаться можно отнести к ключевым преимуществам устройства. Характеристики: Емкость аккумулятора: 7200 мАч

Тип аккумулятора: Li-ion

Форм-фактор аккумулятора: Sony NP-F

Напряжение аккумулятора: 7,4 В

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