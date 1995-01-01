Аккумулятор FST NP-F960, 7200 мАч, с зарядным устройством
Код товара:УТ-00077230
Артикул:00-00000265*
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Описание
Литий-ионный аккумулятор повышенной емкости FST NP-F960 – аналог оригинальной батареи Sony NP-960. Совместим с широким ассортиментом электроники, включая профессиональные видеокамеры, осветительные приборы, внешние мониторы и так далее. Напряжение 7.4 В, емкость 7200 мАч. Аккумулятор имеет высокую энергетическую плотность и низкий саморазряд. Сохраняет заряд даже при длительном использовании, а отсутствие эффекта памяти и способность быстро заряжаться можно отнести к ключевым преимуществам устройства.
Характеристики:
- Емкость аккумулятора: 7200 мАч
- Тип аккумулятора: Li-ion
- Форм-фактор аккумулятора: Sony NP-F
- Напряжение аккумулятора: 7,4 В
- Зарядное устройство в комплекте