Комплект постоянного света FST-006 Kit включает в себя все необходимое для предметной съемки: 4 софтбокса для равномерного освещения со всех сторон и предметный стол с матовой просветной столешницей. Софтбоксы ST-015 50х70 см имеют упрощенную конструкцию: встроенный патрон Е27 удешевляет конструкцию, но менять насадки нельзя. Мощность приборов не регулируется: можно только перемещать осветители ближе или дальше от объекта съемки. Может использоваться для каталожной съемки (интернет-магазины, продуктовые каталоги) и съемки видео.

В комплекте 3 алюминиевые стойки максимальной высотой 2.1 м и перекладина-журавль с сумкой-противовесом, обеспечивающая верхний свет. Стол с площадью поверхности 60х100 см легко разбирается, а в сложенном виде не занимает много места. Пластиковая поверхность легко открепляется и моется водой. Энергосберегающие лампы мощностью 150 Вт обеспечивают достаточно высокую яркость (эквивалент галогенной лампы на 750 Вт).