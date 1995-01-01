Комбинированный циркулярный поляризационный (CPL) и нейтрально-серый фильтр переменной оптической плотности (VND 3-7 Stops). В комплект входит сам фильтр, базовое магнитное кольцо, которое завинчивается в резьбу вашего объектива, передняя и задняя магнитные крышки и чехол. Передняя крышка снабжена складывающимся кольцом, за которое ее удобно снимать. У чехла тоже есть металлическое колечко, за которое его можно повесить карабином на сумку, рюкзак или штатив.

VND функция при съемке видео позволяет увеличить выдержку под ярким солнечным светом, чтобы избавиться от стробирующего эффекта. Благодаря этому движения людей и других объектов в кадре выглядят естественно и плавно. При съемке фото длинная выдержка также позволяет сгладить такие движущиеся элементы, как, например, струи воды в фонтане, волны на побережье, бег воды в ручьях и реках. При этом вы можете снимать с открытой диафрагмой, чтобы сохранить малую глубину резкости – это будет полезно при портретной съемке и в других подобных сюжетах. Данный фильтр позволяет регулировать степень затемнения в пределах от 3 до 7 ступеней экспозиции (ND8 - ND128).

Поляризационная пленка устраняет блики от воды, стеклянных и глянцевых поверхностей, а также существенно улучшает проработку неба, облаков, листвы, повышает цветовую насыщенность. Благодаря комбинирования этих эффектов данный фильтр будет наиболее интересен при дневной съемке под открытым небом.

Система работает следующим образом: сначала вы накручиваете на объектив базовое магнитное кольцо. В комплекте идет кольцо на резьбу 82 мм. Если вы хотите поставить данный фильтр на объектив меньшего диаметра, то можно использовать магнитные кольца Freewell меньшего размера (продаются отдельно) или универсальные переходные кольца.

Второй шаг – это установка светофильтра. Он крепко примагничивается к базовому кольцу, сорвать его с объектива случайно можно только при сильном ударе / падении камеры – система в целом очень надежная. Далее есть 2 варианта: вы либо сначала настраиваете поляризацию, наблюдая изображение через экран или видоискатель, либо сначала настраиваете плотность, контролируя экспозицию кадра. Инструкция предлагает первый вариант, но некоторые пользователи считают, что можно действовать и в обратном порядке. Если действовать по инструкции, сначала настраивается поляризация, после чего вы затягиваете 2 винта на оправе, тем самым зафиксировав ее, и далее вращаете переднее кольцо, настраивая степень затемнения. Кольцо ND вращается полностью плавно, без отсечек по ступеням.

Дополнительные фильтры. Если затемнения недостаточно, то вы можете сделать следующим образом: сначала поставить на объектив обычный фиксированный ND фильтр на 2-4 ступени. Затем в него установить базовое кольцо и потом уже сам VND/CPL фильтр. Если вы не используете сверхширокоугольные объективы (24 мм и шире), то все должно работать без дополнительного виньетирования.

Также спереди можно установить эффектные магнитные фильтры Freewell, которые выпускаются специально для системы V2: Glow Mist 1/4, Snow Mist 1/4 и Neutral Streak. Эти фильтры не входят в базовый комплект. Их также можно использовать отдельно от VND/CPL фильтра: просто разверните их задом наперед и закрутите в базовое кольцо по резьбе.

Примечания: как и большая часть VND и PLC фильтров, Freewell V2 VND/CPL может создавать артефакты. Во-первых, наше небо поляризовано неравномерно. Наилучший результат проработки облаков достигается при повороте на 90° в сторону от солнца. Если же вы повернуты к солнцу под острым углом, то возникнет такой эффект, что часть неба выглядит темнее, а другая часть светлее, с градиентным переходом между ними.

Во-вторых, VND фильтры могут сдвигать цветовой баланс изображения, в зависимости от того, насколько сильно вы их закрутили. Мы советуем избегать максимальных значений (7), иначе вам придется перекалибровывать цветовой баланс камеры (сначала в одну сторону, потом обратно), что занимает лишнее время (правда, можно сохранить в память пресеты, чтобы быстро переключаться между ними). Также может возникать такой эффект как крестообразное виньетирование, когда затемняются противоположные углы кадра. В самом выраженном виде это создает отчетливый крест – такого у Freewell V2 не наблюдается, но вот затемнения краев кадра при съемке на широкоугольную оптику – возможно.

Фильтр Freewell V2 Magnetic Hybrid VND/CPL использует качественное оптическое стекло производства Schott A.G.(Германия). Верхний слой просветляющего покрытия – твердый, защищенный от царапин, а также обладающий олеофобными и водоотталкивающими свойствами: капли воды или маслянистых жидкостей быстро сбегают с поверхности, не оставляя после себя разводов.

В целом Freewell V2 выглядит достаточно интересной системой, если вам необходимо добиться и поляризационного эффекта, и затемнения одновременно. Использование поляриков совместно с VND фильтрами всегда составляло проблему: оба фильтра имеют вращающуюся резьбу, вы вращаете один, у вас сбивается положение второго. Благодаря идее Freewell с фиксацией резьбы теперь это работает гораздо удобнее. А магнитное крепление позволяет быстро перекидывать фильтр между разными объективами в процессе съемки: просто докупите базовые кольца нужного размера.