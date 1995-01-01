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Магнитное кольцо Freewell V2 Series 77mm, с крышкой

Код товара:УТ-00079954
Артикул:FW-V2- SU77+BC

Товар не найден

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Описание

Магнитное базовое кольцо служит для установки комбинированного светофильтра V2 Magnetic Hybrid VND/CPL 3-7 Stops на объективы с диаметром резьбы 77 мм. Кольцо закручивается в резьбу, а светофильтр примагничивается к нему, что позволяет быстро снимать и устанавливать фильтр, а также переставлять его с одного объектива на другой. В комплекте также идет магнитная крышка, которую можно использовать как крышку объектива, когда переходное кольцо установлено на него. А если светофильтр не используется, крышка прикрывает его с тыльной стороны.

Данное магнитное кольцо предназначено только для светофильтров системы Freewell V2.

Эффектные светофильтры V2 Glow Mist 1/4, V2 Snow Mist 1/4 и V2 Neutral Streak можно установить в данное кольцо, развернув их задом наперед и закрутив по резьбе.