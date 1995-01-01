Универсальный ND-фильтр с плавной регулировкой затемнения от 1 до 5 ступеней. Создан для фотографов и видеографов, которым нужен точный контроль экспозиции без потери качества изображения. Идеален для съёмки при ярком солнце, в условиях переменного освещения или для получения кинематографической длинной выдержки на открытой диафрагме.



🔹 Ключевые преимущества

• Плавная настройка 1–5 EV — мгновенно адаптируйтесь к любому свету, сохраняя идеальную экспозицию в фото и видео.

• Чистая оптика без искажений — многослойное просветляющее покрытие и прецизионное стекло гарантируют высокую резкость, естественную цветопередачу и отсутствие виньетирования даже на максимальном затемнении.

• Эргономичное управление — удобная поворотная рамка с рифлёной антискользящей поверхностью позволяет точно подбирать плотность фильтра, в том числе в перчатках.

• Надёжный корпус — оправа из авиационного алюминия устойчива к механическим нагрузкам, защищая переднюю линзу объектива от царапин и пыли.

• Стандартная совместимость — резьба 49 мм подходит для большинства компактных камер, зум-объективов и фирменных бленд Freewell Real Lens Hoods.



📋 Технические характеристики

• Артикул: FW-49-VND1-5

• Тип: Переменный ND-фильтр (1–5 ступеней)

• Диаметр резьбы: 49 мм

• Стекло: Оптическое с многопросветляющим покрытием

• Оправа: Авиационный алюминий

• Совместимость: Все объективы и аксессуары с резьбой 49 мм



📦 Комплектация: Фильтр FreeWELL VND 1–5 (49 мм) — 1 шт.