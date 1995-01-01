Светофильтры Freewell RICOH GRIV REAL LENS HOOD CPL, UV, AND MIST, LENS HOOD BLACK
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Описание
Премиальный аксессуар «всё в одном» для владельцев Ricoh GR IV: защитная бленда + три профессиональных фильтра с магнитным креплением. Идеальное решение для тех, кто ценит скорость, компактность и творческий контроль без компромиссов в качестве.
🛡️ Защита и стиль
• Прочный корпус из чёрного анодированного алюминия надёжно оберегает переднюю линзу от царапин, ударов и пыли.
• Лаконичный дизайн идеально повторяет эргономику Ricoh GR IV, не утяжеляя камеру и сохраняя её карманный формат.
🧲 Магнитная система фильтров
• В комплекте три фильтра из закалённого оптического стекла: CPL (устраняет блики и усиливает цвета), UV (защита матрицы и объектива), Glow Mist 1/4 (мягкая кинематографическая диффузия).
• Мгновенная установка и снятие одним движением — без резьбы, без задержек.
• Фильтры можно комбинировать (стекировать) для сложных творческих задач: например, CPL + Glow Mist для атмосферных портретов.
✨ Качество изображения
• Многослойное просветляющее покрытие минимизирует блики и сохраняет высокую резкость.
• Закалённое стекло устойчиво к царапинам и легко очищается — даже в полевых условиях.
📋 Технические характеристики
• Артикул: FW-GRIV-RLH-B
• Совместимость: только Ricoh GR IV
• Крепление фильтров: магнитное (стекируемое)
• Материал: алюминий + закалённое оптическое стекло
• Цвет: чёрный