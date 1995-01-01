Премиальный аксессуар «всё в одном» для владельцев Ricoh GR IV: защитная бленда + три профессиональных фильтра с магнитным креплением. Идеальное решение для тех, кто ценит скорость, компактность и творческий контроль без компромиссов в качестве.



🛡️ Защита и стиль

• Прочный корпус из чёрного анодированного алюминия надёжно оберегает переднюю линзу от царапин, ударов и пыли.

• Лаконичный дизайн идеально повторяет эргономику Ricoh GR IV, не утяжеляя камеру и сохраняя её карманный формат.



🧲 Магнитная система фильтров

• В комплекте три фильтра из закалённого оптического стекла: CPL (устраняет блики и усиливает цвета), UV (защита матрицы и объектива), Glow Mist 1/4 (мягкая кинематографическая диффузия).

• Мгновенная установка и снятие одним движением — без резьбы, без задержек.

• Фильтры можно комбинировать (стекировать) для сложных творческих задач: например, CPL + Glow Mist для атмосферных портретов.



✨ Качество изображения

• Многослойное просветляющее покрытие минимизирует блики и сохраняет высокую резкость.

• Закалённое стекло устойчиво к царапинам и легко очищается — даже в полевых условиях.



📋 Технические характеристики

• Артикул: FW-GRIV-RLH-B

• Совместимость: только Ricoh GR IV

• Крепление фильтров: магнитное (стекируемое)

• Материал: алюминий + закалённое оптическое стекло

• Цвет: чёрный