Плотный нейтрально-серый фильтр с дополнительным эффектом поляризации. Снижает светопропускаемость на 10 ступеней, позволяя снимать с длинными выдержками под ярким солнечным светом. Поляризационная пленка устраняет блики и отражения света от различных поверхностей (вода, стекло), например – позволяет добиться эффекта прозрачной воды. Фильтр рекомендуется для пейзажной съемки.

Благодаря магнитной системе крепления Magnetic Quick Swap установка и снятие фильтра занимают буквально пару секунд, также исключается заедание оправы в грязной резьбе и так далее. Магнитное крепление Freewell позволяет ставить фильтры один на другой, для объединения их эффекта.

Фильтр выполнен из минерального оптического стекла High Definition Premium, многослойное просветляющее покрытие предотвращает цветовой сдвиг, а также появление ореолов и бликов при боковом или контровом свете. Верхний слой покрытия – твердый, защищенный от царапин с водоотталкивающим олеофобным покрытием, что облегчает чистку фильтра от случайных отпечатков пальцев и следов от капель воды.

В комплект входит магнитное крепление (устанавливается в резьбу объектива), сам фильтр, магнитная металлическая крышка, салфетка для чистки из микрофибры и прочный кейс с магнитным замком.