Бленда Freewell Real Lens Hood для Leica Q3 43 по форме напоминает оригинальную бленду Leica, но обладает рядом функциональных усовершенствований. Откидная конструкция позволяет быстро устанавливать и снимать светофильтры, не снимая при этом саму бленду. Кольцо на корпусе позволяет вращать поляризационные и Vario-ND фильтры. В комплекте идет CPL / Black Mist 1/4 фильтр (поляризационный с эффектом легкой дымки), который позволяет усилить контраст и добавить изображению кинематографичности. Передняя крышка с пружинным механизмом легко снимается для быстрого начала съемки.

Бленда выполнена из алюминиевого сплава.

Комплектация:

Бленда

Светофильтр CPL / GMIST 1/4

Крышка с NFC меткой

Салфетка для оптики

Внимание: только для Leica Q3 43.