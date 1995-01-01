Нейтрально-серый светофильтр переменной плотности, снижает пропускную способность объектива на 6-9 ступеней экспозиции. Вращение оправы происходит с отсечками по 1 полной ступени, хотя при необходимости вы можете оставить ее в промежуточном значении.

В отличие от многих ND фильтров переменной плоскости (так сказать, Vario ND «первого поколения»), Freewell Hard Stop Variable ND свободны от такого артефакта как крестообразное затемнение, которое вызывается кросс-поляризацией. Также стоит отметить минимальный, едва заметный сдвиг цветового баланса и слабое, незначительное виньетирование (усиливается при максимальном значении плотности, также усиливается при съемке на сверхширокоугольную оптику – от 20 мм и шире).

При производстве фильтра используется оптическое стекло B270 производства Schott AG (Pure High Definition). 18 слоев просветляющего покрытия (9+9) обеспечивают надежную защиту от появления ореолов и бликов при контровом освещении. Верхний слой мультипросветления с обеих сторон выполнен из специального твердого покрытия, который защищает от царапин, а также обладает водоотталкивающими, пылеотталкивающими и олеофобными свойствами – то есть меньше загрязняется и проще чистится. Фильтр выполнен в черненой алюминиевой оправе, у которой отсутствует передняя резьба.

Фильтры Freewell Hard Stop Variable ND выпускаются в 2 вариантах плотности: 2-5 и 6-9. Variable ND 2-5 Stop (ND4 - ND32) можно назвать основным: он хорошо работает на улице при обычной погоде (от пасмурной до ясной). Нулевое значение позволяет вам не терять время на снятие и установку фильтра при переходе из помещения на улицу и обратно. Более плотный фильтр Variable ND 6-9 Stop (ND64 - ND512) создан для съемки в очень ясные, солнечные дни, а также пригодится, если вам необходимо вести съемку с широко открытой диафрагмой (f/1.4, f/2).

Зачем использовать ND фильтры? Фильтры нейтральной плотности многократно снижают светопропускаемость объектива, что позволяет фотографам и видеографам увеличивать выдержку и открывать диафрагму. Они наиболее популярны в пейзажной фотографии (позволяют красиво сгладить водные поверхности), а также в профессиональной видеосъемке (устраняют стробоскопический эффект от слишком короткой выдержки).

В комплект входят: