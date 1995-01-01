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Светофильтры Freewell Fujifilm XF 23MM F2.8 LENS HOOD MAGNETIC PL, UV & GLOW MIST 1/4 SILVER

  • Fujifilm XF 23MM F2.8 LENS HOOD MAGNETIC PL, UV & GLOW MIST 1/4 SILVER
  • Fujifilm XF 23MM F2.8 LENS HOOD MAGNETIC PL, UV & GLOW MIST 1/4 SILVER
  • Fujifilm XF 23MM F2.8 LENS HOOD MAGNETIC PL, UV & GLOW MIST 1/4 SILVER
  • Fujifilm XF 23MM F2.8 LENS HOOD MAGNETIC PL, UV & GLOW MIST 1/4 SILVER
  • Fujifilm XF 23MM F2.8 LENS HOOD MAGNETIC PL, UV & GLOW MIST 1/4 SILVER
  • Fujifilm XF 23MM F2.8 LENS HOOD MAGNETIC PL, UV & GLOW MIST 1/4 SILVER
  • Fujifilm XF 23MM F2.8 LENS HOOD MAGNETIC PL, UV & GLOW MIST 1/4 SILVER
  • Fujifilm XF 23MM F2.8 LENS HOOD MAGNETIC PL, UV & GLOW MIST 1/4 SILVER
  • Fujifilm XF 23MM F2.8 LENS HOOD MAGNETIC PL, UV & GLOW MIST 1/4 SILVER
  • Fujifilm XF 23MM F2.8 LENS HOOD MAGNETIC PL, UV & GLOW MIST 1/4 SILVER
  • Fujifilm XF 23MM F2.8 LENS HOOD MAGNETIC PL, UV & GLOW MIST 1/4 SILVER
Код товара:УТ-00092376
Артикул:FW-XF23-RLHS

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Премиальный аксессуар «всё в одном» для владельцев объектива Fuji XF 23mm F2.8: защитная бленда + три универсальных фильтра на магнитном креплении. Элегантное серебристое исполнение идеально сочетается с фирменной оптикой Fuji, обеспечивая стиль, защиту и творческую свободу в одном компактном решении.
🛡️ Защита и эргономика
  • Интегрированная бленда из алюминия ЧПУ-обработки надёжно оберегает переднюю линзу от царапин, ударов, пыли и паразитной засветки.
  • Лаконичный серебристый дизайн гармонично дополняет эстетику объективов Fuji XF, не утяжеляя систему и сохраняя её мобильность.
  • Точная посадка и регулировка горизонтального положения (в комплекте шестигранный ключ) гарантируют безупречное выравнивание и комфортную съёмку.
🧲 Магнитная система фильтров
В комплекте три фильтра из закалённого оптического стекла с мгновенной установкой одним движением:
  • UV-фильтр — базовая защита передней линзы от царапин, влаги и УФ-излучения.
  • PL-фильтр (поляризационный) — устраняет блики с воды и стекла, усиливает насыщенность неба и листвы, улучшает контраст.
  • Glow Mist 1/4 — создаёт деликатную кинематографическую диффузию, смягчая блики и текстуру кожи для атмосферных портретов.
  • Фильтры можно комбинировать (стекировать) для сложных творческих задач.
Премиальное качество изображения
  • Закалённое стекло с многослойным покрытием обеспечивает высокую резкость, естественную цветопередачу и защиту от отпечатков.
  • Магнитное крепление исключает виньетирование и люфты, сохраняя оптические характеристики объектива.
📋 Технические характеристики
  • Артикул: FW-XF23-RLH-S
  • Совместимость: только Fuji XF 23mm F2.8
  • Крепление фильтров: магнитное (стекируемое)
  • Материал бленды: алюминий ЧПУ-обработки
  • Материал фильтров: закалённое оптическое стекло
  • Цвет: серебристый
📦 Комплектация:
  • Бленда (базовая основа) — 1 шт.
  • Магнитный UV-фильтр — 1 шт.
  • Магнитный поляризационный фильтр (PL) — 1 шт.
  • Магнитный фильтр Glow Mist 1/4 — 1 шт.
  • Кейс для хранения фильтров — 1 шт.
  • Шестигранный ключ 0,9 мм — 1 шт.
  • Микрофибра для ухода — 1 шт.