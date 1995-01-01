Светофильтры Freewell Fujifilm XF 23MM F2.8 LENS HOOD MAGNETIC PL, UV & GLOW MIST 1/4 SILVER
Код товара:УТ-00092376
Артикул:FW-XF23-RLHS
Товар не найден
Описание
Премиальный аксессуар «всё в одном» для владельцев объектива Fuji XF 23mm F2.8: защитная бленда + три универсальных фильтра на магнитном креплении. Элегантное серебристое исполнение идеально сочетается с фирменной оптикой Fuji, обеспечивая стиль, защиту и творческую свободу в одном компактном решении.
🛡️ Защита и эргономика
- Интегрированная бленда из алюминия ЧПУ-обработки надёжно оберегает переднюю линзу от царапин, ударов, пыли и паразитной засветки.
- Лаконичный серебристый дизайн гармонично дополняет эстетику объективов Fuji XF, не утяжеляя систему и сохраняя её мобильность.
- Точная посадка и регулировка горизонтального положения (в комплекте шестигранный ключ) гарантируют безупречное выравнивание и комфортную съёмку.
🧲 Магнитная система фильтров
В комплекте три фильтра из закалённого оптического стекла с мгновенной установкой одним движением:
В комплекте три фильтра из закалённого оптического стекла с мгновенной установкой одним движением:
- UV-фильтр — базовая защита передней линзы от царапин, влаги и УФ-излучения.
- PL-фильтр (поляризационный) — устраняет блики с воды и стекла, усиливает насыщенность неба и листвы, улучшает контраст.
- Glow Mist 1/4 — создаёт деликатную кинематографическую диффузию, смягчая блики и текстуру кожи для атмосферных портретов.
- Фильтры можно комбинировать (стекировать) для сложных творческих задач.
✨ Премиальное качество изображения
- Закалённое стекло с многослойным покрытием обеспечивает высокую резкость, естественную цветопередачу и защиту от отпечатков.
- Магнитное крепление исключает виньетирование и люфты, сохраняя оптические характеристики объектива.
📋 Технические характеристики
- Артикул:
FW-XF23-RLH-S
- Совместимость: только Fuji XF 23mm F2.8
- Крепление фильтров: магнитное (стекируемое)
- Материал бленды: алюминий ЧПУ-обработки
- Материал фильтров: закалённое оптическое стекло
- Цвет: серебристый
📦 Комплектация:
- Бленда (базовая основа) — 1 шт.
- Магнитный UV-фильтр — 1 шт.
- Магнитный поляризационный фильтр (PL) — 1 шт.
- Магнитный фильтр Glow Mist 1/4 — 1 шт.
- Кейс для хранения фильтров — 1 шт.
- Шестигранный ключ 0,9 мм — 1 шт.
- Микрофибра для ухода — 1 шт.