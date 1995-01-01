Премиальный аксессуар «всё в одном» для владельцев объектива Fuji XF 23mm F2.8: защитная бленда + три универсальных фильтра на магнитном креплении. Элегантное серебристое исполнение идеально сочетается с фирменной оптикой Fuji, обеспечивая стиль, защиту и творческую свободу в одном компактном решении.

🛡️ Защита и эргономика

Интегрированная бленда из алюминия ЧПУ-обработки надёжно оберегает переднюю линзу от царапин, ударов, пыли и паразитной засветки.

Лаконичный серебристый дизайн гармонично дополняет эстетику объективов Fuji XF, не утяжеляя систему и сохраняя её мобильность.

Точная посадка и регулировка горизонтального положения (в комплекте шестигранный ключ) гарантируют безупречное выравнивание и комфортную съёмку.

🧲 Магнитная система фильтров

В комплекте три фильтра из закалённого оптического стекла с мгновенной установкой одним движением:

UV-фильтр — базовая защита передней линзы от царапин, влаги и УФ-излучения.

PL-фильтр (поляризационный) — устраняет блики с воды и стекла, усиливает насыщенность неба и листвы, улучшает контраст.

Glow Mist 1/4 — создаёт деликатную кинематографическую диффузию, смягчая блики и текстуру кожи для атмосферных портретов.

Фильтры можно комбинировать (стекировать) для сложных творческих задач.

✨ Премиальное качество изображения

Закалённое стекло с многослойным покрытием обеспечивает высокую резкость, естественную цветопередачу и защиту от отпечатков.

Магнитное крепление исключает виньетирование и люфты, сохраняя оптические характеристики объектива.

📋 Технические характеристики

Артикул: FW-XF23-RLH-S

Совместимость: только Fuji XF 23mm F2.8

Крепление фильтров: магнитное (стекируемое)

Материал бленды: алюминий ЧПУ-обработки

Материал фильтров: закалённое оптическое стекло

Цвет: серебристый

📦 Комплектация: