Профессиональный аксессуар «всё в одном» для владельцев объектива Fuji XF 23mm F2.8: защитная бленда + три универсальных фильтра на магнитном креплении. Идеальное решение для тех, кто ценит скорость работы, компактность и творческий контроль без потери качества.



🛡️ Защита и эргономика

• Интегрированная бленда из алюминия ЧПУ-обработки надёжно оберегает переднюю линзу от царапин, ударов, пыли и паразитной засветки.

• Лаконичный чёрный дизайн идеально повторяет стиль фирменной оптики Fuji, не утяжеляя систему и сохраняя её мобильность.

• Точная посадка и регулировка горизонтального положения (в комплекте шестигранный ключ) гарантируют безупречное выравнивание.



🧲 Магнитная система фильтров

В комплекте три фильтра из закалённого оптического стекла с мгновенной установкой одним движением:

• UV-фильтр — базовая защита передней линзы от царапин, влаги и УФ-излучения.

• PL-фильтр (поляризационный) — устраняет блики с воды и стекла, усиливает насыщенность неба и листвы.

• Glow Mist 1/4 — создаёт деликатную кинематографическую диффузию, смягчая блики и текстуру кожи для атмосферных портретов.

• Фильтры можно комбинировать (стекировать) для сложных творческих задач.



✨ Премиальное качество изображения

• Закалённое стекло с многослойным покрытием обеспечивает высокую резкость, естественную цветопередачу и защиту от отпечатков.

• Магнитное крепление исключает виньетирование и люфты, сохраняя оптические характеристики объектива.



📋 Технические характеристики

• Артикул: FW-XF23-RLH-B

• Совместимость: только Fuji XF 23mm F2.8

• Крепление фильтров: магнитное (стекируемое)

• Материал бленды: алюминий ЧПУ-обработки

• Материал фильтров: закалённое оптическое стекло

• Цвет: чёрный



📦 Комплектация:

• Бленда (базовая основа) — 1 шт.

• Магнитный UV-фильтр — 1 шт.

• Магнитный поляризационный фильтр (PL) — 1 шт.

• Магнитный фильтр Glow Mist 1/4 — 1 шт.

• Кейс для хранения фильтров — 1 шт.

• Шестигранный ключ 0,9 мм — 1 шт.

• Микрофибра для ухода — 1 шт.