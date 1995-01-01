Светофильтры Freewell Fujifilm XF 23MM F2.8 LENS HOOD MAGNETIC PL, UV & GLOW MIST 1/4 BLACK
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Описание
Профессиональный аксессуар «всё в одном» для владельцев объектива Fuji XF 23mm F2.8: защитная бленда + три универсальных фильтра на магнитном креплении. Идеальное решение для тех, кто ценит скорость работы, компактность и творческий контроль без потери качества.
🛡️ Защита и эргономика
• Интегрированная бленда из алюминия ЧПУ-обработки надёжно оберегает переднюю линзу от царапин, ударов, пыли и паразитной засветки.
• Лаконичный чёрный дизайн идеально повторяет стиль фирменной оптики Fuji, не утяжеляя систему и сохраняя её мобильность.
• Точная посадка и регулировка горизонтального положения (в комплекте шестигранный ключ) гарантируют безупречное выравнивание.
🧲 Магнитная система фильтров
В комплекте три фильтра из закалённого оптического стекла с мгновенной установкой одним движением:
• UV-фильтр — базовая защита передней линзы от царапин, влаги и УФ-излучения.
• PL-фильтр (поляризационный) — устраняет блики с воды и стекла, усиливает насыщенность неба и листвы.
• Glow Mist 1/4 — создаёт деликатную кинематографическую диффузию, смягчая блики и текстуру кожи для атмосферных портретов.
• Фильтры можно комбинировать (стекировать) для сложных творческих задач.
✨ Премиальное качество изображения
• Закалённое стекло с многослойным покрытием обеспечивает высокую резкость, естественную цветопередачу и защиту от отпечатков.
• Магнитное крепление исключает виньетирование и люфты, сохраняя оптические характеристики объектива.
📋 Технические характеристики
• Артикул: FW-XF23-RLH-B
• Совместимость: только Fuji XF 23mm F2.8
• Крепление фильтров: магнитное (стекируемое)
• Материал бленды: алюминий ЧПУ-обработки
• Материал фильтров: закалённое оптическое стекло
• Цвет: чёрный
📦 Комплектация:
• Бленда (базовая основа) — 1 шт.
• Магнитный UV-фильтр — 1 шт.
• Магнитный поляризационный фильтр (PL) — 1 шт.
• Магнитный фильтр Glow Mist 1/4 — 1 шт.
• Кейс для хранения фильтров — 1 шт.
• Шестигранный ключ 0,9 мм — 1 шт.
• Микрофибра для ухода — 1 шт.