Рассеивающий фильтр для компендиума Eiger с магнитным креплением. Эффект Glow Mist незаменимы для режиссера, что хочет добиться атмосферного кинематографического кадра. Этот фильтр позволяет добиться тонкого, но красивого эффекта диффузии на светлых участках, одновременно снижая контраст и смягчая детали кожи.

Часто утверждается, что Mist фильтры сглаживают морщины и дефекты кожи, но здесь многое зависит от характера освещения. Если на лицо падает очень жесткий, очень яркий свет, заставляющий кожу блестеть (например, свет от солнца в середине дня), то Mist фильтр действительно помогает немного сгладить этот эффект. Если же съемка ведется при мягком освещении: в тени, в пасмурную погоду или под студийным мягким светом, то заметить какой-либо сглаживающий кожу эффект от Mist фильтров нам не удалось.

Плотность: 1/4

Вид фильтра: Mist / Diffusion (размытие)

Совместимость : Freewell Eiger

Особенности: магнитное крепление

Комплектация: