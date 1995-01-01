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Светофильтр Freewell Glow Mist 1/4 для компендиума Eiger

  • GLOW MIST 1/4 для компендиума Eiger
  • GLOW MIST 1/4 для компендиума Eiger
  • GLOW MIST 1/4 для компендиума Eiger
Код товара:УТ-00069977
Артикул:FW-EGMB-GMIST1/4

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Рассеивающий фильтр для компендиума Eiger с магнитным креплением. Эффект Glow Mist незаменимы для режиссера, что хочет добиться атмосферного кинематографического кадра. Этот фильтр позволяет добиться тонкого, но красивого эффекта диффузии на светлых участках, одновременно снижая контраст и смягчая детали кожи.
Часто утверждается, что Mist фильтры сглаживают морщины и дефекты кожи, но здесь многое зависит от характера освещения. Если на лицо падает очень жесткий, очень яркий свет, заставляющий кожу блестеть (например, свет от солнца в середине дня), то Mist фильтр действительно помогает немного сгладить этот эффект. Если же съемка ведется при мягком освещении: в тени, в пасмурную погоду или под студийным мягким светом, то заметить какой-либо сглаживающий кожу эффект от Mist фильтров нам не удалось.
Плотность: 1/4
Вид фильтра: Mist / Diffusion (размытие)
Совместимость : Freewell Eiger
Особенности: магнитное крепление

Комплектация:

  • светофильтр
  • чехол
  • салфетка