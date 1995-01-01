Описание

Система магнитных фильтров Freewell второго поколения: оправа стала немного толще для увеличения магнитной силы и более надежного крепления фильтров (в особенности для установки 2-3 фильтров один на другой). Обновлен дизайн магнитной крышки объектива: спереди добавлено кольцо, за которое ее удобно снимать. В остальном это все те же высококачественные светофильтры: Freewell использует немецкое стекло Schott AG и многослойное просветление с твердым водоотталкивающим и олеофобным верхним слоем, который устойчив к царапинам и легко очищается от отпечатков пальцев.

Freewell CPL M2 – это циркулярный поляризационный фильтр в магнитной оправе. Устраняет блики и отражения от стекла, водной поверхности, листвы, пластиковых, эмалированных, лакированных поверхностей. При съемке пейзажа поляризационный фильтр улучшает проработку неба и облаков.

В комплект входит магнитное крепление (устанавливается в резьбу объектива), сам фильтр и магнитная металлическая крышка.

Толщина оправы: 5.45 мм

Вес: 33 г (фильтр + установочное кольцо), 70 г (с крышкой)

Фильтры Freewell Magnetic M2 выпускаются в трех размерностях: 67, 77 и 82 мм. Для установки на объективы с другим диаметром резьбы можно использовать простые переходные кольца.