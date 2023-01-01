Светофильтр Freewell CPL Magnetic 67 mm (уцененный)
Код товара : УТ-00069096
Артикул : FW-67-CPL (у)
Причина уценки:
Нет упаковки.
9 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Циркулярный поляризационный фильтр в магнитной оправе. Устраняет блики и отражения от стекла, водной поверхности, листвы, пластиковых, эмалированных, лакированных поверхностей. При съемке пейзажа поляризационный фильтр улучшает проработку неба и облаков. Оправа состоит из 2 частей: одна часть устанавливается в резьбу на объективе, вторая примагничивается к первой, что позволяет быстро снимать и устанавливать фильтр. Также в комплекте магнитная металлическая передняя крышка, салфетка и микрофибры и жесткий пластиковый кейс.
При производстве фильтра используется оптическое стекло Pure High Definition. 18 слоев просветляющего покрытия (9+9) обеспечивают надежную защиту от появления ореолов и бликов при контровом освещении. Верхний слой мультипросветления с обеих сторон выполнен из специального твердого покрытия, который защищает от царапин, а также обладает водоотталкивающими, пылеотталкивающими и олеофобными свойствами – то есть меньше загрязняется и проще чистится.
Полный комплект выглядит так:
- фильтр Freewell CPL Magnetic
- установочное магнитное кольцо
- передняя магнитная крышка
- салфетка из микрофибры
- жесткий кейс для хранения