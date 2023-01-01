Описание

Циркулярный поляризационный фильтр в магнитной оправе. Устраняет блики и отражения от стекла, водной поверхности, листвы, пластиковых, эмалированных, лакированных поверхностей. При съемке пейзажа поляризационный фильтр улучшает проработку неба и облаков. Оправа состоит из 2 частей: одна часть устанавливается в резьбу на объективе, вторая примагничивается к первой, что позволяет быстро снимать и устанавливать фильтр. Также в комплекте магнитная металлическая передняя крышка, салфетка и микрофибры и жесткий пластиковый кейс.

При производстве фильтра используется оптическое стекло Pure High Definition. 18 слоев просветляющего покрытия (9+9) обеспечивают надежную защиту от появления ореолов и бликов при контровом освещении. Верхний слой мультипросветления с обеих сторон выполнен из специального твердого покрытия, который защищает от царапин, а также обладает водоотталкивающими, пылеотталкивающими и олеофобными свойствами – то есть меньше загрязняется и проще чистится.

Полный комплект выглядит так: