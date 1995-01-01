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Светофильтр Freewell CPL Magnetic 67 mm (уцененный)

Код товара:УТ-00069096
Артикул:FW-67-CPL (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Циркулярный поляризационный фильтр в магнитной оправе. Устраняет блики и отражения от стекла, водной поверхности, листвы, пластиковых, эмалированных, лакированных поверхностей. При съемке пейзажа поляризационный фильтр улучшает проработку неба и облаков. Оправа состоит из 2 частей: одна часть устанавливается в резьбу на объективе, вторая примагничивается к первой, что позволяет быстро снимать и устанавливать фильтр. Также в комплекте магнитная металлическая передняя крышка, салфетка и микрофибры и жесткий пластиковый кейс.

При производстве фильтра используется оптическое стекло Pure High Definition. 18 слоев просветляющего покрытия (9+9) обеспечивают надежную защиту от появления ореолов и бликов при контровом освещении. Верхний слой мультипросветления с обеих сторон выполнен из специального твердого покрытия, который защищает от царапин, а также обладает водоотталкивающими, пылеотталкивающими и олеофобными свойствами – то есть меньше загрязняется и проще чистится.

Полный комплект выглядит так:

  • фильтр Freewell CPL Magnetic
  • установочное магнитное кольцо
  • передняя магнитная крышка
  • салфетка из микрофибры
  • жесткий кейс для хранения