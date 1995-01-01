Фильтр ND1000 создан для аэрофотографии с длительной выдержкой. Благодаря умению квадрокоптеров DJI точно зависать в одной точке, вы сможете делать фотографии с выдержкой в несколько секунд: ND1000 снижает светопропускание на 10 ступеней экспозиции.

Все фильтры Freewell изготавливаются из высококачественного оптического минерального стекла, оправа – из легкого алюминиевого сплава. Фильтры легкие, надежно фиксируются и не нарушают работу подвеса. Все фильтры также обладают многослойным просветляющим покрытием, которое не допускает переотражения и ореолы от источников яркого света. Верхний слой покрытия – твердый, нецарапающийся, с олеофобным водоотталкивающим покрытием, которое облегчает очистку фильтра.