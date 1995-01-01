Система магнитных фильтров Freewell второго поколения: оправа стала немного толще для увеличения магнитной силы и более надежного крепления фильтров (в особенности для установки 2-3 фильтров один на другой). Обновлен дизайн магнитной крышки объектива: спереди добавлено кольцо, за которое ее удобно снимать. В остальном это все те же высококачественные светофильтры: Freewell использует немецкое стекло от Schott AG и многослойное просветление с твердым водоотталкивающим и олеофобным верхним слоем, который устойчив к царапинам и легко очищается от отпечатков пальцев.

В данный комплект входит 5 фильтра: ультрафиолетовый, поляризационный и 3 фильтра нейтральной оптической плотности ND8, ND64, ND1000.

Фильтры нейтральной оптической плотности ограничивают пропускание света для того, чтобы вы могли шире открыть диафрагму или увеличить выдержку.

ND8 – относительно легкий ND-фильтр, снижающий светопропускаемость на 3 ступени экспозиции. Может применяться в обычный день с переменной облачностью, в легкой тени деревьев и так далее. Он позволяет сгладить такие движущиеся элементы, как струи воды в фонтанах, волны на побережье, бег воды в ручьях и реках. При портретной съемке он позволяет использовать значения диафрагмы f/1.2 - f/1.4, не слишком поднимая при этом выдержку.

ND64 – фильтр средне-высокой плотности, снижающий светопропускаемость на 6 ступени экспозиции. Такая плотность часто используется при фото- или видеосъемке в солнечный полдень, на открытой местности без тени.

ND1000 – это очень плотный нейтрально-серый фильтр, как правило применяющийся только в фотографии, для видео он слишком темный: 10 ступеней экспозиции. Этот фильтр позволяет снимать с длинными выдержками (5-10-30 секунд) даже в ясный день. В пейзажной съемке он позволяет, к примеру, полностью разгладить морские волны, сделав водную поверхность идеально гладкой. В архитектурной съемке фильтр ND1000 и выдержка порядка 30-60 секунд позволяет размыть уличное движение до полупрозрачной дымки, чтобы оно не отвлекало глаз зрителя.

Поляризационный фильтр устраняет блики от воды, стеклянных и глянцевых поверхностей (к примеру, позволяет снимать через стекло или поверхность воды практически без отражений), а также существенно улучшает проработку неба, облаков, листвы, повышает цветовую насыщенность. Фильтр выполнен во вращающейся оправе: контролируйте изображение по видоискателю или экрану камеры и вращайте фильтр до достижения желаемого эффекта. Поляризационные фильтры не устраняют отражения от неокрашенных металлических поверхностей и зеркал.

UV фильтры обычно применяются в качестве защитных – они защищают переднюю линзу объектива от грязи и физических повреждений. UV фильтр также помогает устранить синеватую дымку, вызываемую ультрафиолетовым излучением – ее можно заметить на отдаленных объектах при съемке в ясный солнечный день (в особенности в горах или на море).

Благодаря магнитной системе крепления Magnetic Quick Swap установка и снятие фильтра занимают буквально пару секунд, также исключается заедание оправы в грязной резьбе и так далее. Магнитное крепление Freewell позволяет ставить фильтры один на другой, для объединения их эффекта (использование нескольких фильтров одновременно может снижать резкость изображения и вызывать виньетирование на широкоугольной оптике). Вы можете использовать магнитные фильтры Freewell первого поколения

В данный комплект входит:

Магнитное кольцо

Фильтр ND8, плотность 0.9 (3 ступени экспозиции)

Фильтр ND64, плотность 1.8 (6 ступеней экспозиции)

Фильтр ND1000, плотность 3.0 (10 ступеней экспозиции)

Циркулярный поляризационный фильтр (CPL)

Ультрафиолетовый фильтр (UV)

Магнитная передняя крышка

Чехол-ракушка на молнии

Толщина оправы:

ND и UV: 5.05 мм

PLC: 5.45 мм

Вес:

ND и UV: 26.5 г (фильтр + установочное кольцо), 64 г (с крышкой)

PLC: 33 г (фильтр + установочное кольцо), 70 г (с крышкой)

Фильтры Freewell Magnetic M2 выпускаются в трех размерностях: 67, 77 и 82 мм. Для установки на объективы с другим диаметром резьбы можно использовать простые переходные кольца.