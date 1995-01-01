Система магнитных фильтров Freewell второго поколения: оправа стала немного толще для увеличения магнитной силы и более надежного крепления фильтров (в особенности для установки 2-3 фильтров один на другой). Обновлен дизайн магнитной крышки объектива: спереди добавлено кольцо, за которое ее удобно снимать. В остальном это все те же высококачественные светофильтры: Freewell использует немецкое стекло от Schott AG и многослойное просветление с твердым водоотталкивающим и олеофобным верхним слоем, который устойчив к царапинам и легко очищается от отпечатков пальцев.

В данный комплект входит 3 фильтра: ультрафиолетовый, поляризационный и нейтральной оптической плотности ND1000.

ND1000 – это очень плотный нейтрально-серый фильтр, он снижает светопропускаемость на 10 ступеней экспозиции, позволяя снимать с длинными выдержками даже под ярким солнечным светом. Это дает возможность сгладить такие движущиеся элементы, как струи воды в фонтанах, волны на побережье, бег воды в ручьях и реках. В архитектурной съемке фильтр ND1000 и выдержка порядка 30-60 секунд позволяет размыть пешеходов и движущийся транспорт до полупрозрачной дымки.

Поляризационный фильтр устраняет блики от воды, стеклянных и глянцевых поверхностей (к примеру, позволяет снимать через стекло или поверхность воды практически без отражений), а также существенно улучшает проработку неба, облаков, листвы, повышает цветовую насыщенность. Фильтр выполнен во вращающейся оправе: контролируйте изображение по видоискателю или экрану камеры и вращайте фильтр до достижения желаемого эффекта. Поляризационные фильтры не устраняют отражения от неокрашенных металлических поверхностей и зеркал.

UV фильтры обычно применяются в качестве защитных – они защищают переднюю линзу объектива от грязи и физических повреждений. UV фильтр также помогает устранить синеватую дымку, вызываемую ультрафиолетовым излучением – ее можно заметить на отдаленных объектах при съемке в ясный солнечный день (в особенности в горах или на море).

Благодаря магнитной системе крепления Magnetic Quick Swap установка и снятие фильтра занимают буквально пару секунд, также исключается заедание оправы в грязной резьбе и так далее. Магнитное крепление Freewell позволяет ставить фильтры один на другой, для объединения их эффекта (использование нескольких фильтров одновременно может снижать резкость изображения и вызывать виньетирование на широкоугольной оптике). Вы можете использовать магнитные фильтры Freewell первого поколения

В данный комплект входит:

Магнитное кольцо

Фильтр ND1000, плотность 3.0 (10 ступеней экспозиции)

Циркулярный поляризационный фильтр (CPL)

Ультрафиолетовый фильтр (UV)

Магнитная передняя крышка

Чехол-ракушка на молнии

Толщина оправы:

ND и UV: 5.05 мм

PLC: 5.45 мм

Вес:

ND и UV: 26.5 г (фильтр + установочное кольцо), 64 г (с крышкой)

PLC: 33 г (фильтр + установочное кольцо), 70 г (с крышкой)

Фильтры Freewell Magnetic M2 выпускаются в трех размерностях: 67, 77 и 82 мм. Для установки на объективы с другим диаметром резьбы можно использовать простые переходные кольца.