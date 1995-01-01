Необычная многофункциональная система светофильтров: CPL (поляризационный), ND32 CPL (поляризационный с затемнением на 5 ступеней), базовый ND фильтр (плотность 1 ступень), VND 2-5 (нейтральный фильтр с переменной плотностью 2-5 ступеней), VND 6-9 (нейтральный фильтр с переменной плотностью 6-9 ступеней), а также Mist фильтр (эффект свечения, гало от источников света в кадре) + магнитное крепление, устанавливающееся в резьбу на объективе.

Всего в комплекте 4 фильтра: 2 фильтра обычных (VND Base и MISTXVND Base) и 2 фильтра двусторонних: VND 2-5 / CPL и VND 6-9 / ND32 CPL – их эффект зависит от того, какой стороной вы поставите их в крепление. Благодаря 18-слойному просветляющему покрытию каждого фильтра практически исключаются какие-либо блики или ореолы, вызываемые переотражением света между поверхностями, поэтому вы легко можете использовать 2 или 3 фильтра одновременно. Благодаря тонкой оправе также исключается эффект виньетирования со всеми объективами кроме сверхширокоугольных (мы в любом случае не советовали бы использовать VND фильтры с объективами шире 20-24 мм). Вы также можете использовать базовые фильтры сами по себе, если вам нужно только небольшое затемнение и/или Mist эффект. Кроме того, вы можете использовать другие магнитные фильтры Freewell соответствующего диаметра: например, плотные ND1000 / ND2000 нейтральные фильтры, градиентные (GND) или эффектные фильтры (Blue / Gold Streak, Prism, Dioptric фильтры).

Фильтры Freewell используют сильные неодимовые магниты, поэтому вы можете не переживать: даже при сильной тряске или случайных ударах по камере фильтр останется на своем месте. VND / CPL фильтры вращаются очень плавно, без промежуточных ступеней (отсечек). VND фильтры имеют жесткие ограничители хода (Hard Stop), которые нужны для того, чтобы не выйти за пределы, после которых проявляется эффект кросс-поляризации.

Комплектация: