Описание

Фигурная фоторамка-коллаж для 3 фотографий: два фото формата 10х15 и одно 12.5х11.5 см. Украшениями рамки являются небольшой домик из проволоки и миниатюрная железная лейка. Багет выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Задник выполнен из плотного листа оргалита и крепится на поворотных зажимах; стекло прочное, толщиной 1.5 мм.

Дизайн хорошо подходит для семейных снимков. Благодаря широкому основанию рамка без ножки устойчиво стоит на столе или полке.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.