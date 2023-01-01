Мультирамка Fotografia "Сердце", на 3 фото: 2х 10x15 + 12.5х11.5 см
Код товара : УТ-00034664
Артикул : FFL - 832
2 130 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
МДФ
Цвет багета
Светло-коричневый
Размер фотографии
10х15 см
Размер фотографии
12.5х11.5 см
Мультирама
Количество фотографий
3 фото
Описание
Фигурная фоторамка-коллаж для 3 фотографий: два фото формата 10х15 и одно 12.5х11.5 см. Украшениями рамки являются небольшой домик из проволоки и миниатюрная железная лейка. Багет выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Задник выполнен из плотного листа оргалита и крепится на поворотных зажимах; стекло прочное, толщиной 1.5 мм.
Дизайн хорошо подходит для семейных снимков. Благодаря широкому основанию рамка без ножки устойчиво стоит на столе или полке.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.