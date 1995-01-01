Премиальный традиционный фотоальбом ручной работы с обложкой из натуральной кожи в светло-зеленом цвете. Фотоальбом формата 30см на 30см. Внутри фотоальбома - классический блок. Картонные листы проложенные пергаментом (калькой), которые не дают фотографиям соприкасаться друг с другом и слипаться.. Фотография размещаются либо на уголки либо на двухсторонний скотч. Сделано в Италии.

Данный альбом относится к серии Bergamo, в которой используется только отборная натуральная кожа с выразительной текстурой. Каждый экземпляр обладает неповторимым текстурным рисунком, а со временем, благодаря естественному старению кожи и появлению мягких потертостей, изделие становится еще более аутентичным.