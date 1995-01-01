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Фотоальбом Florentia Imilia 30x30см, 100 страниц, нат. кожа, зелёный

  • Imilia 30x30см, 100 страниц, нат. кожа, зелёный
  • Imilia 30x30см, 100 страниц, нат. кожа, зелёный
  • Imilia 30x30см, 100 страниц, нат. кожа, зелёный
  • Imilia 30x30см, 100 страниц, нат. кожа, зелёный
  • Imilia 30x30см, 100 страниц, нат. кожа, зелёный
  • Imilia 30x30см, 100 страниц, нат. кожа, зелёный
  • Imilia 30x30см, 100 страниц, нат. кожа, зелёный
  • Imilia 30x30см, 100 страниц, нат. кожа, зелёный
  • Imilia 30x30см, 100 страниц, нат. кожа, зелёный
  • Imilia 30x30см, 100 страниц, нат. кожа, зелёный
  • Imilia 30x30см, 100 страниц, нат. кожа, зелёный
  • Imilia 30x30см, 100 страниц, нат. кожа, зелёный
  • Imilia 30x30см, 100 страниц, нат. кожа, зелёный
  • Imilia 30x30см, 100 страниц, нат. кожа, зелёный
  • Imilia 30x30см, 100 страниц, нат. кожа, зелёный
  • Imilia 30x30см, 100 страниц, нат. кожа, зелёный
  • Imilia 30x30см, 100 страниц, нат. кожа, зелёный
  • Imilia 30x30см, 100 страниц, нат. кожа, зелёный
  • Imilia 30x30см, 100 страниц, нат. кожа, зелёный
Код товара:УТ-00079877
Артикул:D11

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Премиальный традиционный фотоальбом ручной работы с обложкой из натуральной кожи в светло-зеленом цвете. Фотоальбом формата 30см на 30см. Внутри фотоальбома - классический блок. Картонные листы проложенные пергаментом (калькой), которые не дают фотографиям соприкасаться друг с другом и слипаться.. Фотография размещаются либо на уголки либо на двухсторонний скотч. Сделано в Италии.

Данный альбом относится к серии Bergamo, в которой используется только отборная натуральная кожа с выразительной текстурой. Каждый экземпляр обладает неповторимым текстурным рисунком, а со временем, благодаря естественному старению кожи и появлению мягких потертостей, изделие становится еще более аутентичным.