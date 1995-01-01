Фотоальбом Florentia Imilia 30x30см, 100 страниц, нат. кожа, зелёный
Код товара:УТ-00079877
Артикул:D11
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаКлассический
Материал обложкиНатуральная кожа
Материал страницБумага
ТематикаКлассика
Размер альбома30 х 30 см
Количество листов / страниц50 / 100
Крепление фотографийклейкие уголки, фотоскотч
Крепление страницкнижный переплет
Описание
Премиальный традиционный фотоальбом ручной работы с обложкой из натуральной кожи в светло-зеленом цвете. Фотоальбом формата 30см на 30см. Внутри фотоальбома - классический блок. Картонные листы проложенные пергаментом (калькой), которые не дают фотографиям соприкасаться друг с другом и слипаться.. Фотография размещаются либо на уголки либо на двухсторонний скотч. Сделано в Италии.
Данный альбом относится к серии Bergamo, в которой используется только отборная натуральная кожа с выразительной текстурой. Каждый экземпляр обладает неповторимым текстурным рисунком, а со временем, благодаря естественному старению кожи и появлению мягких потертостей, изделие становится еще более аутентичным.