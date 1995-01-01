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Фотоальбом Tezoro «Савона», 30х30 см, 100 страниц, натуральная кожа

  • «Савона», 30х30 см, 100 страниц, натуральная кожа
  • «Савона», 30х30 см, 100 страниц, натуральная кожа
  • «Савона», 30х30 см, 100 страниц, натуральная кожа
  • «Савона», 30х30 см, 100 страниц, натуральная кожа
  • «Савона», 30х30 см, 100 страниц, натуральная кожа
  • «Савона», 30х30 см, 100 страниц, натуральная кожа
  • «Савона», 30х30 см, 100 страниц, натуральная кожа
  • «Савона», 30х30 см, 100 страниц, натуральная кожа
  • «Савона», 30х30 см, 100 страниц, натуральная кожа
  • «Савона», 30х30 см, 100 страниц, натуральная кожа
  • «Савона», 30х30 см, 100 страниц, натуральная кожа
  • «Савона», 30х30 см, 100 страниц, натуральная кожа
  • «Савона», 30х30 см, 100 страниц, натуральная кожа
  • «Савона», 30х30 см, 100 страниц, натуральная кожа
  • «Савона», 30х30 см, 100 страниц, натуральная кожа
  • «Савона», 30х30 см, 100 страниц, натуральная кожа
  • «Савона», 30х30 см, 100 страниц, натуральная кожа
  • «Савона», 30х30 см, 100 страниц, натуральная кожа
  • «Савона», 30х30 см, 100 страниц, натуральная кожа
Код товара:УТ-00040008
Артикул:D12

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Премиальный традиционный фотоальбом ручной работы с обложкой из натуральной кожи в фиолетовом цвете. Фотоальбом формата 30см на 30см. Внутри фотоальбома - классический блок. Картонные листы проложенные пергаментом (калькой), которые не дают фотографиям соприкасаться друг с другом и слипаться. Фотография размещаются либо на уголки либо на двухсторонний скотч. Сделано в Италии.