Фотоальбом Tezoro «Савона», 30х30 см, 100 страниц, натуральная кожа
Код товара:УТ-00040008
Артикул:D12
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаКлассический
Материал обложкиНатуральная кожа
Материал страницБумага
ТематикаКлассика
Размер альбома30 х 30 см
Количество листов / страниц50 / 100
Крепление фотографийдвухсторонние клейкие квадратики / уголки / клей
Крепление страницКнижный переплет
Описание
Премиальный традиционный фотоальбом ручной работы с обложкой из натуральной кожи в фиолетовом цвете. Фотоальбом формата 30см на 30см. Внутри фотоальбома - классический блок. Картонные листы проложенные пергаментом (калькой), которые не дают фотографиям соприкасаться друг с другом и слипаться. Фотография размещаются либо на уголки либо на двухсторонний скотч. Сделано в Италии.