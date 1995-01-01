Фотоальбом Tezoro «Савона», 30х30 см, 100 страниц, натуральная кожа

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Код товара: УТ-00040008 Артикул: D12 Код товара: УТ-00040008 Артикул: D12 Тип фотоальбома Классический Материал обложки Натуральная кожа Материал страниц Бумага Тематика Классика Размер альбома 30 х 30 см Количество листов / страниц 50 / 100 Крепление фотографий двухсторонние клейкие квадратики / уголки / клей Крепление страниц Книжный переплет Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Альбомы Тип фотоальбома Классический Материал обложки Натуральная кожа Материал страниц Бумага Тематика Классика Размер альбома 30 х 30 см Количество листов / страниц 50 / 100 Крепление фотографий двухсторонние клейкие квадратики / уголки / клей Крепление страниц Книжный переплет Описание Премиальный традиционный фотоальбом ручной работы с обложкой из натуральной кожи в фиолетовом цвете. Фотоальбом формата 30см на 30см. Внутри фотоальбома - классический блок. Картонные листы проложенные пергаментом (калькой), которые не дают фотографиям соприкасаться друг с другом и слипаться. Фотография размещаются либо на уголки либо на двухсторонний скотч. Сделано в Италии. Видео Наш обзор

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