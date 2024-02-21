Фотоальбом Tezoro 30х30 см 100 страниц, «Альбино», темно-коричневый
Код товара : УТ-00018179
Артикул : D0530
18 400 ₽
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Характеристики
Описание
Классический альбом – это фотоальбом, в который фотографии размещаются на картонные страницы с помощью тонкого двухстороннего скотча, что позволяет разместить в альбоме разные форматы в различных комбинациях. Каждый лист проложен пергаментом, который защищает фотографии. Для наших альбомов мы разработали специальный двухсторонний скотч. Двойной скотч вы найдете в комплекте к каждому фотоальбому
- Страна-производитель: Италия
- Размер страницы: 30х30 см
- Блок: Книжный переплет
- Материал блока: дизайнерский картон, пергамент
- Упаковка: Коробка
- Кол-во страниц: 100 стр.
- Возможное кол-во фотографий: до 400 фотографий 10х15 см
- Бренд: Tezoro
- Комплектация: двойной скотч, текстильный мешок для хранения.
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