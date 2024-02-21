Описание

Классический альбом – это фотоальбом, в который фотографии размещаются на картонные страницы с помощью тонкого двухстороннего скотча, что позволяет разместить в альбоме разные форматы в различных комбинациях. Каждый лист проложен пергаментом, который защищает фотографии. Для наших альбомов мы разработали специальный двухсторонний скотч. Двойной скотч вы найдете в комплекте к каждому фотоальбому