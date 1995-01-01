Премиальный традиционный фотоальбом ручной работы с обложкой, выполненной из единого куска натуральной кожи. Позволяет размещать фотографии любого формата и свободно располагать их на листе, дополняя своими подписями и рисунками по вкусу. Внутри фотоальбома, как и у всех фотоальбомов Tezoro – классический блок.

Кожаный фотоальбом "Selvino" 23*30 - это непревзойденная комбинация великолепного дизайна, высокого качества натуральной кожи и функциональности. Этот продукт идеально подходит для тех, кто стремится к премиум-качеству и ищет фотоальбом, который сочетает в себе элегантность и надежность. Сделано в Италии.