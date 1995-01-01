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Альбом Florentia Selvino, 23х30 см, 80 страниц, натуральная кожа

  • Selvino, 23х30 см, 80 страниц, натуральная кожа
  • Selvino, 23х30 см, 80 страниц, натуральная кожа
  • Selvino, 23х30 см, 80 страниц, натуральная кожа
  • Selvino, 23х30 см, 80 страниц, натуральная кожа
  • Selvino, 23х30 см, 80 страниц, натуральная кожа
  • Selvino, 23х30 см, 80 страниц, натуральная кожа
  • Selvino, 23х30 см, 80 страниц, натуральная кожа
  • Selvino, 23х30 см, 80 страниц, натуральная кожа
  • Selvino, 23х30 см, 80 страниц, натуральная кожа
  • Selvino, 23х30 см, 80 страниц, натуральная кожа
  • Selvino, 23х30 см, 80 страниц, натуральная кожа
  • Selvino, 23х30 см, 80 страниц, натуральная кожа
  • Selvino, 23х30 см, 80 страниц, натуральная кожа
  • Selvino, 23х30 см, 80 страниц, натуральная кожа
  • Selvino, 23х30 см, 80 страниц, натуральная кожа
  • Selvino, 23х30 см, 80 страниц, натуральная кожа
  • Selvino, 23х30 см, 80 страниц, натуральная кожа
  • Selvino, 23х30 см, 80 страниц, натуральная кожа
  • Selvino, 23х30 см, 80 страниц, натуральная кожа
Код товара:УТ-00047368
Артикул:Selvino 23-30-80

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Премиальный традиционный фотоальбом ручной работы с обложкой, выполненной из единого куска натуральной кожи. Позволяет размещать фотографии любого формата и свободно располагать их на листе, дополняя своими подписями и рисунками по вкусу. Внутри фотоальбома, как и у всех фотоальбомов Tezoro – классический блок.

Кожаный фотоальбом "Selvino" 23*30 - это непревзойденная комбинация великолепного дизайна, высокого качества натуральной кожи и функциональности. Этот продукт идеально подходит для тех, кто стремится к премиум-качеству и ищет фотоальбом, который сочетает в себе элегантность и надежность. Сделано в Италии.