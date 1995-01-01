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Противовес Falcon Eyes W-60, 6 кг

Код товара:УТ-00078901
Артикул:31149

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Чугунный противовес массой 6 кг предназначен для повышения устойчивости стоек-журавлей. Все детали выполнены из металла. Универсальный зажим подойдет для крепления на любой стреле диаметром от 22 до 35 мм.

  • Размеры упаковки: 145х125х110 мм
  • Вес с упаковкой: 6.2 кг