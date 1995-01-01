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Противовес Falcon Eyes W-48, 4 кг

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Код товара: УТ-00016075 Артикул: 21352 Код товара: УТ-00016075 Артикул: 21352 Вес 4,5 кг Вес (брутто), кг 4.150 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 4,5 кг Вес (брутто), кг 4.150 Описание Чугунный противовес массой 4 кг предназначен для повышения устойчивости стоек-журавлей. Все детали выполнены из металла. Универсальный зажим подойдет для крепления на любой стреле диаметром от 22 до 35 мм. Вес с упаковкой: 4.15 кг

Размеры упаковки: 13х12х12 см Видео Наш обзор

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