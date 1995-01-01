Чугунный противовес массой 4 кг предназначен для повышения устойчивости стоек-журавлей. Все детали выполнены из металла. Универсальный зажим подойдет для крепления на любой стреле диаметром от 22 до 35 мм.
Вес с упаковкой: 4.15 кг
Размеры упаковки: 13х12х12 см
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.