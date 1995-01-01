Описание

Система установки фона Falcon Eyes В-010 предназначена для крепления фонов шириной до 300 см на высоту от 74 до 238 см. Система состоит из двух стоек и составной горизонтальной перекладины. Лёгкая и компактная конструкция позволяет использовать систему как на выезде, так и в студии. В сложенном состоянии комплект помещается в сумку-чехол. Регулируемая рабочая высота позволяет снимать как небольшие предметы и объекты, так и ростовые портреты.

Стойки FE B-010

Четырёхсекционные стойки изготовлены из алюминиевых трубок диаметром 25 / 22 / 19 / 16 мм, ножки — из трубок диаметром 19 мм. Верхняя секция заканчивается винтом с резьбой М10, на который накручена гайка-барашек. Винт предназначен для установки и фиксации горизонтальной штанги. Минимальная рабочая высота стоек — 74 см, максимальная рабочая высота — 238 см. Размах ножек — 86 см, длина в сложенном виде — 70 см.

Горизонтальная перекладина

Горизонтальная перекладина — составная. Максимальная длина — 302 см. Состоит из четырёх алюминиевых секций-трубок (Ø 25 мм) с подпружиненными фиксаторами. При необходимости — можно использовать две крайние секции, тогда длина штанги будет составлять 151 см. Установка фона без кармана для крепления производится при помощи зажимов (в комплект не входят).

Сумка-чехол

Для хранения и транспортировки в комплекте предусмотрена сумка-чехол с ручками.

Комплектация:

Стойка FE B-010 — 2 шт

Секции перекладины — 4 шт

Сумка-чехол — 1 шт

Руководство по эксплуатации — 1 шт

Гарантийный талон — 1 шт

Характеристики: