Система установки фона Falcon Eyes В-010
Код товара : УТ-00072969
Артикул : 26460
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Гарантия 1 год
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Описание
Система установки фона Falcon Eyes В-010 предназначена для крепления фонов шириной до 300 см на высоту от 74 до 238 см. Система состоит из двух стоек и составной горизонтальной перекладины. Лёгкая и компактная конструкция позволяет использовать систему как на выезде, так и в студии. В сложенном состоянии комплект помещается в сумку-чехол. Регулируемая рабочая высота позволяет снимать как небольшие предметы и объекты, так и ростовые портреты.
Стойки FE B-010
Четырёхсекционные стойки изготовлены из алюминиевых трубок диаметром 25 / 22 / 19 / 16 мм, ножки — из трубок диаметром 19 мм. Верхняя секция заканчивается винтом с резьбой М10, на который накручена гайка-барашек. Винт предназначен для установки и фиксации горизонтальной штанги. Минимальная рабочая высота стоек — 74 см, максимальная рабочая высота — 238 см. Размах ножек — 86 см, длина в сложенном виде — 70 см.
Горизонтальная перекладина
Горизонтальная перекладина — составная. Максимальная длина — 302 см. Состоит из четырёх алюминиевых секций-трубок (Ø 25 мм) с подпружиненными фиксаторами. При необходимости — можно использовать две крайние секции, тогда длина штанги будет составлять 151 см. Установка фона без кармана для крепления производится при помощи зажимов (в комплект не входят).
Сумка-чехол
Для хранения и транспортировки в комплекте предусмотрена сумка-чехол с ручками.
Комплектация:
- Стойка FE B-010 — 2 шт
- Секции перекладины — 4 шт
- Сумка-чехол — 1 шт
- Руководство по эксплуатации — 1 шт
- Гарантийный талон — 1 шт
- Минимальная рабочая высота стоек: 74 см
- Максимальная рабочая высота стоек: 238 см
- Размах ножек: 86 см
- Длина в сложенном виде: 70 см
- Диаметр секций стоек и ножек стойки: 25 / 22 / 19 / 16 мм
- Ножки: 19 мм
- Материал стоек: Алюминиевый сплав, пластик
- Максимальная длина перекладины: 302 см (151 см при использовании только двух секций)
- Диаметр секций-трубок перекладины: 25 мм
- Материал секций-трубок перекладины: Алюминиевый сплав
- Вес комплекта: 2.73 кг