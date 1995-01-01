Осветители серии TL RGB - это легкие ручные светодиодные трубки с регулируемой цветовой температурой (CCT), цветного освещения (HSI) и режимом световых динамических спецэффектов (Effect) для создания различного креативного освещения при съемке фото или видео. Автономное питание от встроенных аккумуляторных батарей и эргономичная форма корпуса позволяют быстро и без ограничений изменять направление и характер светового потока для выделения отдельных участков сцены при съемке в любой локации.

Световые трубки (жезлы) получили широкое распространение на съемочных площадках в кино- и видеопроизводстве, используются во время съемок рекламных роликов, стримов, видеоблогов и многого другого. Их популярность обеспечивается небольшими размерами (удобство монтажа), доступной ценой и, конечно, режимами цветного освещения.

Регулируемая цветовая температура от 2500 до 9900К (ССТ)

Компактный светодиодный осветитель Falcon Eyes TL-60RGB выдает яркий белый свет с цветовой температурой, регулируемой в широком диапазоне: от 2500 до 9900К. Под белым матовым рассеивателем располагается 330 светодиодов: 132 холодного белого света, 132 теплого белого света и 66 цветных RGB. Микропроцессорная схема управления выходной мощностью обеспечивает точную настройку мощности и равномерность светового потока без пульсаций или стробоскопического эффекта. Индекс цветопередачи CRI (Ra)≥96 во всем диапазоне при любых уровнях мощности означает, что вы получаете максимально близкую к естественной передачу таких сложных оттенков как, например, тона кожи.

Цветное освещение 3 600 000 оттенков (HSI)

Осветители Falcon Eyes TL-RGB поддерживают режим цветного освещения по цветовому кругу HSI. Для выбора одного из 3 600 000 оттенков задаются значения цветового тона (0-360), насыщенности (0-100) и яркости (1-100), значения параметров отображаются на дисплее.

Световые динамические кинематографические спецэффекты (Effect)

21 динамический световой спецэффект в 7 категориях поможет создать необходимый антураж и настроение в кадре. С помощью выбранного режима можно имитировать следующие спецэффекты: «вспышки», «ТВ-экран», «свеча», «пламя», «полицейский автомобиль», «стробоскоп» и т.д.

Сохранение настроек в памяти для быстрого старта

Осветитель включится в режиме, сохраненном в памяти устройства при последнем выключении. Это поможет быстро вернуться к съемке после перерыва, не перенастраивая осветительное оборудование.

Простое, интуитивно понятное управление

Falcon Eyes TL-60RGB имеют простое, интуитивно понятное управление. Помимо кнопки включения питания на корпусе находятся кнопка выбора режима и диск настройки с кнопкой выбора параметра посередине. Т.е. с помощью всего четырех клавиш можно быстро включить и настроить любой доступный режим освещения. Все установленные параметры будут отображены на TFT-дисплее.

90 минут автономной работы на 100% яркости

Все осветители серии TL RGB используют встроенные литий-ионные аккумуляторы и собственную схему зарядки. Осветитель TL-60RGB работает непрерывно около 90 минут на 100% яркости при полной зарядке. Индикатор состояния аккумулятора на дисплее отображается во всех режимах работы. Модели Falcon Eyes TL-60 и TL-120 поддерживают быструю зарядку от специальных зарядных устройств с функцией Power Delivery. Для зарядки осветителей серии TL рекомендуем приобретать зарядное устройство Falcon Eyes QC-20W PD с протоколом быстрой зарядки.

Устанавливается в любом месте

С помощью двух монтажных отверстий 1/4", осветители Falcon Eyes TL-60RGB могут устанавливаться в любом месте на любой локации. Благодаря небольшому весу прибора, качестве опоры подойдет практически любая осветительная стойка или риг.