Лампа Falcon Eyes THL-1000 галогенная, 1000 Вт, GX 9.5
Код товара : УТ-00018969
Артикул : 21204
1 330 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Falcon Eyes 1 год
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Характеристики
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
0.015
Описание
Галогенная лампа, мощность 1000 Вт, цветовая температура 3200° К, световой поток прибл. 25000 лм. Средний ресурс: 300 часов. Цоколь G9.5.