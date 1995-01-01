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Радиосинхронизатор Falcon Eyes TERC-3.0 с функцией ДУ для Canon

  • TERC-3.0 с функцией ДУ для Canon
  • TERC-3.0 с функцией ДУ для Canon
  • TERC-3.0 с функцией ДУ для Canon
  • TERC-3.0 с функцией ДУ для Canon
  • TERC-3.0 с функцией ДУ для Canon
  • TERC-3.0 с функцией ДУ для Canon
  • TERC-3.0 с функцией ДУ для Canon
Код товара:УТ-00035148
Артикул:26946

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Радиосинхронизатор для управления студийными вспышками Falcon Eyes серии TE v3.0, дальность действия – до 100 м, поддержка синхронизации до 1/8000 с. Раздельное управление 3 группами вспышек, 8 каналов, частота 2.4 ГГц. LCD-дисплей с подсветкой – наглядная индикация установленных параметров. Синхронизатор устанавливается в горячий башмак фотоаппаратов Canon.

Мощность вспышек можно регулировать в ручном режиме, TTL не поддерживается. Диапазон ручного управления выходной мощностью: от 1/1 до 1/32 с шагом 1/3 EV. Также предусмотрены 6 ступеней регулирования мощности пилотного света, функция компенсации экспозиции вспышки. Стробоскопическая вспышка: до 20 вспышек частотой до 30 Гц.

Можно включить инфракрасную подсветку автофокуса, что помогает при съемке в полутьме.

На боковой панели пульта находятся USB-порт для обновления прошивки и разъем для синхрокабеля.

Источник питания: 2 батарейки AA (приобретаются отдельно).