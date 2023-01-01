Описание

Радиосинхронизатор для управления студийными вспышками Falcon Eyes серии TE v3.0, дальность действия – до 100 м, поддержка синхронизации до 1/8000 с. Раздельное управление 3 группами вспышек, 8 каналов, частота 2.4 ГГц. LCD-дисплей с подсветкой – наглядная индикация установленных параметров. Синхронизатор устанавливается в горячий башмак фотоаппаратов Canon.

Мощность вспышек можно регулировать в ручном режиме, TTL не поддерживается. Диапазон ручного управления выходной мощностью: от 1/1 до 1/32 с шагом 1/3 EV. Также предусмотрены 6 ступеней регулирования мощности пилотного света, функция компенсации экспозиции вспышки. Стробоскопическая вспышка: до 20 вспышек частотой до 30 Гц.

Можно включить инфракрасную подсветку автофокуса, что помогает при съемке в полутьме.

На боковой панели пульта находятся USB-порт для обновления прошивки и разъем для синхрокабеля.

Источник питания: 2 батарейки AA (приобретаются отдельно).