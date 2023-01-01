Описание

Комплект оборудования Falcon Eyes Studio LED COB275-kit представляет собой базовый комплект для студийной фото- или видеосъемки. В комплект входят два светодиодных осветителя Studio LED COB75 BW с круглой COB-матрицей II поколения (байонет Bowens), на которые устанавливаются прямоугольные софтбоксы SB-BW. Осветитель формирует равномерное круглое световое пятно, а совместно с софтбоксом создает мягкий направленный рассеянный световой поток. Прямоугольная форма софтбокса размером 60х90 см позволяет имитировать освещение «от окна».

Осветители могут включаться и управляться дистанционно, при помощи пульта, входящего в комплект. Осветители устанавливаются на комплектные стойки FT-2400 с регулируемой высотой от 84 до 240 см. Комплект упаковывается в сумку для переноски SKB-15 размерами 77х25х25 см, вес комплекта около 9 кг. Благодаря тому, что в комплекте есть все необходимое, комплект подойдет для начинающих фотографов и видеографов, работающих в небольшой студии или на выезде.

Осветитель Studio LED COB75 BW

Студийный светодиодный осветитель Falcon Eyes Studio LED COB75 BW с круглой светодиодной COB-матрицей Ø30 мм и мощностью 75 Вт, плавно регулируемой в пределах 10–100%. Цветовая температура 5600 К и цветопередача CRI>95 позволит совмещать работу осветителей с импульсными источниками без цветовых искажений. На панели управления размещается минимальное количеством регуляторов — тумблер питания и диммер-регулятор, а так же большой цифровой монохромный ЖК-дисплей размером 45х35 мм, на котором отображаются регулируемые значения.

Прочный металлический корпус осветителя с пластиковым кожухом и двойной перфорацией закрывает электронные элементы управления и встроенный малошумный вентилятор. Придерживая осветитель за рукоятку на корпусе, можно ступенчато менять угла наклона устройства. Положение фиксируется винтом в кронштейне осветителя, где так же предусмотрен держатель зонта с металлическим винтом-фиксатором. Сетевой кабель питания с длиной шнура 4.5 м.

Софтбокс SB-BW

Прямоугольный Софтбокс SB-BW — простой, надежный и легкий (весом около 1 кг) софтбокс размером 60х90 см с металлическим адаптером типа Bowens. Купол софтбокса изготавливается из специальной синтетической ткани с серебристой текстурной светоотражающей внутренней поверхностью. Купол софтбокса растягивается при помощи 4х стальных спиц. Один конец спицы вставляется в металлический адаптер, а другой- с защитным наконечником — продевается в резинку и вставляется в кармашек купола. В комплект софтбокса входят два тканевые рассеивателя из полистирола: внутренний крепится к резинкам на куполе при помощи карабинов, а внешний надевается на передний край софтбокса и фиксируется «липучкой».

Софтбокс SB-BW фиксируется в байонете легким поворотом по часовой стрелке и освобождается при помощи кнопки-фиксатора и поворота против часовой стрелки. Осветитель совместим со другими светоформирующими насадками с байонетом Bowens — софтбоксами, шторками, рефлекторами, конусами, которые можно приобрести отдельно.

Софтбоксы комплектуются чехлом размером 620х280х70 мм с клапаном «на липучке».

Пульт дистанционного управления

В комплект входит универсальный пульт дистанционного управления, работающий на частоте 2.4ГГц (100 каналов). Пульт управления позволяет синхронно изменять мощность светового потока обоих осветителей. Значения отображаются и на дисплее осветителя и цифровом дисплее пульта. Пульт питается от двух батареек ААА (в комплект не входят).

Стойка FT-2400

Стойка тренога FT-2400 — стальная стойка-тренога с воздушной амортизацией и стандартным адептером-шпиготом 5/8”. Кронштейн осветителя крепится на адептер-шпигот в вертикальном или горизонтальном положении и фиксируется винтом. Максимальная высота стойки 240 см, минимальная — 84 см. Металлические трубки складных телескопических секции разным диаметром (19/22/26 мм) фиксируются винтовыми зажимами. Воздушный амортизатор предохраняет оборудование от удара — при ослаблении винтового зажима секция будет плавно опускаться вниз до упора. Допустимая вертикальная (осевая) нагрузка — 3 кг.

Сумка SKB-15

В прочную сумку для переноски уместится всё оборудование и даже больше. Стенки с поролоновыми вставками, усиленное дно и три внутренние перегородки «на липучках» защищают комплект от повреждений. Наплечный ремень, две ручки, утягивающие ремни с карабинами.