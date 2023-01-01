Описание

Мощный студийный источник постоянного света со светодиодной СОВ матрицей. Яркость и цветовая температура плавно регулируются. Наличие режимов динамических световых спецэффектов, расширяет его творческие возможности. Осветитель управляется дистанционно с помощью комплектного пульта радиоуправления 2.4 ГГц. Встроенный малошумный вентилятор охлаждения позволит использовать устройство во время прямых эфиров или съемки с синхронной записью звука. Осветитель отлично подходит для онлайн трансляций и стримингов, конференций, мастер-классов, коммерческих съемок, киносъемок и многого другого.

Неизменно качественный свет

Цветовая температура светового потока осветителя регулируется от 2700 до 6500К (с шагом 100К) – от «теплого» до «холодного» белого света. Яркость осветителя регулируется от 0 до 100% с шагом 1%, сохраняя во всем диапазоне неизменное качество света. Индексы цветопередачи CRI / TLCI составляют более 95, что указывает на точное воспроизведение цвета на фото или видео. Полученная запись будет иметь практически неизменный баланс белого и будет нуждаться в незначительной цветовой коррекции.

Благодаря наличию двух групп светодиодов, равномерно распределенных на COB-матрице, осветитель можно использовать совместно с другими источниками света – от съемок на открытых пространствах в солнечный день, до смешивания с галогенными лампами и лампами накаливания. Кроме того, световой поток отлично сочетается с любыми другими bi-color осветителями или осветителями, сбалансированными по дневному свету.

Интуитивно понятное управление

На панели управления находится яркий LCD-дисплей 30х35 мм, кнопка включения/выключения, диммер-регулятор яркости/цветовой температуры, кнопки выбора группы и режима работы. Управление интуитивно понятное и не вызовет затруднение даже у начинающего пользователя.

Быстрый возврат к настройкам

Заданные параметры автоматически сохраняются памяти устройства и воспроизводятся при следующем включении осветителя. Устройство быстро вернется к работе после перерыва, а свет на съемочной площадке останется прежним.

Дистанционное управление в 4 группах

В комплект входит пульт ДУ для установки яркости светового потока осветителя, включения и выключения устройства на расстоянии до 100 метров. Пульт ДУ позволяет группировать несколько источников света для создания различных схем освещения одновременно на одной площадке. Каждая группа осветителей будет работать на одном из 4-х каналов и не вносить помехи в работу других устройств.

10 динамических световых спецэффектов

В режиме «спецэффектов» осветитель воспроизводит 10 динамических световых сценария, имитирующих разнообразные ситуации – вспышки молнии, мерцание экрана телевизора, фейерверка и т.д. Яркость и цветовая температура светового потока в любом из спецэффектов задается пользователем. Динамические световые эффекты помогут усилить сцену игрового кино, разнообразить кадр и внести необходимое настроение в видеоряд.

Режим «тишины» для записи видео

Встроенный малошумный вентилятор защищает осветитель от перегрева во время проведения длительных съемок, однако может стать помехой, если требование к записываемому звуку очень высокое. Для этого предусмотрен режим «тишины», когда вентилятор отключается, а максимальная мощность осветителя уменьшается до 120Вт. Освещение останется очень ярким, а звук работающего вентилятора не будет слышен на звуковой дорожке.

Автоматическая система защиты от перегрева

Система защиты от перегрева сохраняет исправность осветителя и продлевает его срок службы. Если температура осветительного прибора превысит 75°С, устройство прекратит работу.

Универсальное питание

Осветитель питается от сети переменного тока AC100…240В 50Гц при помощи комплектного кабеля питания длиной 4 метра. Также существует возможность питания от аккумуляторов V-mount (приобретаются дополнительно). Для этого на корпусе предусмотрен разъем питания DC 3-pin.

Дополнительные аксессуары и светомодифицирующие насадки

Осветитель оснащен байонетом Bowens, который совместим с широким ассортиментом модификаторов света, таких как рефлекторы, софтбоксы, портретные тарелки, снуты и т.д. В комплект входит стандартный рефлектор с «зеркальной» серебристой отражающей, который сужает распространение светового потока, устраняет засветку и увеличивает яркость светового пятна.