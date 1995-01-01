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Стойка Falcon Eyes ST-808, 260 см, до 5 кг, пружинный амортизатор (уцененный)

  • ST-808, 260 см, до 5 кг, пружинный амортизатор
  • ST-808, 260 см, до 5 кг, пружинный амортизатор
  • ST-808, 260 см, до 5 кг, пружинный амортизатор
  • ST-808, 260 см, до 5 кг, пружинный амортизатор
  • ST-808, 260 см, до 5 кг, пружинный амортизатор
  • ST-808, 260 см, до 5 кг, пружинный амортизатор
  • ST-808, 260 см, до 5 кг, пружинный амортизатор
  • ST-808, 260 см, до 5 кг, пружинный амортизатор
  • ST-808, 260 см, до 5 кг, пружинный амортизатор
  • ST-808, 260 см, до 5 кг, пружинный амортизатор
  • ST-808, 260 см, до 5 кг, пружинный амортизатор
Код товара:УТ-00081700
Артикул:25325 (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Falcon Eyes ST-808 — легкая алюминиевая стойка-тренога с шаровой мини-головой (для наклона накамерных вспышек и тому подобных осветителей). вспышек для цифровых камер. Стальные ножки и с пружинной амортизацией. Высота стойки-треноги от 109 до 260 см, максимальная нагрузка 5 кг, крепежный несъемный адаптер-шпигот с резьбой 1/4". 3 секции соединяются винтовыми зажимами.

Шаровая головка имеет винт фиксации угла поворота шара и снабжена посадочным винтом 1/4” для крепления цифровой камеры.

Стойка-тренога рассчитана на максимальную вертикальную (осевую) нагрузку 5 кг. Пружинная амортизация Falcon Eyes ST-808 является защитным механизмом от резкого удара при слишком быстром складывании секций.

Характеристики:

  • Максимальная высота 260 см
  • Минимальная высота 109 см
  • Длина в сложенном состоянии 94 см
  • Размах треноги (S) 100 см
  • Максимальная нагрузка, кг 5
  • Количество секций 3
  • Амортизатор пружинный
  • Тип фиксации секций винтовые зажимы-хомуты
  • Диаметр ножек 22 мм
  • Диаметр секций 25/30/35 мм
  • Крепежный адаптер, дюйм 5/8" (16 мм), винт 1/4", несъемный
  • Установка адаптера горизонтально нет
  • Материал секций/ножек алюминиевый сплав/сталь
  • Материал фиксаторов полимер
  • Материал рукояток полимер
  • Материал крестовин полимер
  • Вес стойки-треноги 1,54 кг

Комплектация:

  • Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808
  • Шаровая миниголова 1/4"
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон