Стойка Falcon Eyes ST-808, 260 см, до 5 кг, пружинный амортизатор
Код товара : УТ-00023717
Артикул : 25325
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
2.000
Описание
Falcon Eyes ST-808 — легкая алюминиевая стойка-тренога с шаровой мини-головой (для наклона накамерных вспышек и тому подобных осветителей). вспышек для цифровых камер. Стальные ножки и с пружинной амортизацией. Высота стойки-треноги от 109 до 260 см, максимальная нагрузка 5 кг, крепежный несъемный адаптер-шпигот с резьбой 1/4". 3 секции соединяются винтовыми зажимами.
Шаровая головка имеет винт фиксации угла поворота шара и снабжена посадочным винтом 1/4” для крепления цифровой камеры.
Стойка-тренога рассчитана на максимальную вертикальную (осевую) нагрузку 5 кг. Пружинная амортизация Falcon Eyes ST-808 является защитным механизмом от резкого удара при слишком быстром складывании секций.
Характеристики:
- Максимальная высота 260 см
- Минимальная высота 109 см
- Длина в сложенном состоянии 94 см
- Размах треноги (S) 100 см
- Максимальная нагрузка, кг 5
- Количество секций 3
- Амортизатор пружинный
- Тип фиксации секций винтовые зажимы-хомуты
- Диаметр ножек 22 мм
- Диаметр секций 25/30/35 мм
- Крепежный адаптер, дюйм 5/8" (16 мм), винт 1/4", несъемный
- Установка адаптера горизонтально нет
- Материал секций/ножек алюминиевый сплав/сталь
- Материал фиксаторов полимер
- Материал рукояток полимер
- Материал крестовин полимер
- Вес стойки-треноги 1,54 кг
Комплектация:
- Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808
- Шаровая миниголова 1/4"
- Чехол
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон