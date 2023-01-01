Описание

Falcon Eyes ST-808 — легкая алюминиевая стойка-тренога с шаровой мини-головой (для наклона накамерных вспышек и тому подобных осветителей). вспышек для цифровых камер. Стальные ножки и с пружинной амортизацией. Высота стойки-треноги от 109 до 260 см, максимальная нагрузка 5 кг, крепежный несъемный адаптер-шпигот с резьбой 1/4". 3 секции соединяются винтовыми зажимами.

Шаровая головка имеет винт фиксации угла поворота шара и снабжена посадочным винтом 1/4” для крепления цифровой камеры.

Стойка-тренога рассчитана на максимальную вертикальную (осевую) нагрузку 5 кг. Пружинная амортизация Falcon Eyes ST-808 является защитным механизмом от резкого удара при слишком быстром складывании секций.

Характеристики:

Максимальная высота 260 см

Минимальная высота 109 см

Длина в сложенном состоянии 94 см

Размах треноги (S) 100 см

Максимальная нагрузка, кг 5

Количество секций 3

Амортизатор пружинный

Тип фиксации секций винтовые зажимы-хомуты

Диаметр ножек 22 мм

Диаметр секций 25/30/35 мм

Крепежный адаптер, дюйм 5/8" (16 мм), винт 1/4", несъемный

Установка адаптера горизонтально нет

Материал секций/ножек алюминиевый сплав/сталь

Материал фиксаторов полимер

Материал рукояток полимер

Материал крестовин полимер

Вес стойки-треноги 1,54 кг

Комплектация: