Falcon Eyes ST-804BM – легкая и компактная стойка с шаровой головкой для размещения различного студийного оборудования. Хорошо подходит для установки накамерных вспышек, небольших светодиодных панелей, легких отражателей и фонов на пружинном каркасе. Для крепления предусмотрен несъемный шпигот 5/8" (16 мм) с винтом 3/8"-16, а резьба на винте шаровой головки – 1/4”-20. Длина стойки в сложенном виде составляет всего 68 см, а вес – 0.75 кг, что отлично подходит для выездной съемки на различных локациях.

Три телескопические секции стойки диаметром 16, 19 и 22 мм изготавливаются из алюминия, соединяются и фиксируются винтовыми зажимами-хомутами. Ножки также изготовлены из алюминиевой трубы диаметром 16 мм. Благодаря такой конструкции стойка при максимальной высоте 200 см выдерживает вертикальную нагрузку до 2 кг.

Стойка легко собирается и разбирается - винтовые зажимы с пластиковыми ручками помогут быстро привести стойку в рабочее положение, и при необходимости быстро сложить. Металлическая шаровая головка позволяет оборудованию вращаться вокруг своей оси на 360° и наклоняться на 90°.

Характеристики