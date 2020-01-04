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Стойка Falcon Eyes ST-804BM, 200 см, до 2 кг

  • ST-804BM, 200 см, до 2 кг
  • ST-804BM, 200 см, до 2 кг
  • ST-804BM, 200 см, до 2 кг
  • ST-804BM, 200 см, до 2 кг
  • ST-804BM, 200 см, до 2 кг
  • ST-804BM, 200 см, до 2 кг
  • ST-804BM, 200 см, до 2 кг
  • ST-804BM, 200 см, до 2 кг
  • ST-804BM, 200 см, до 2 кг
  • ST-804BM, 200 см, до 2 кг
  • ST-804BM, 200 см, до 2 кг
Код товара:УТ-00081451
Артикул:31378

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Falcon Eyes ST-804BM – легкая и компактная стойка с шаровой головкой для размещения различного студийного оборудования. Хорошо подходит для установки накамерных вспышек, небольших светодиодных панелей, легких отражателей и фонов на пружинном каркасе. Для крепления предусмотрен несъемный шпигот 5/8" (16 мм) с винтом 3/8"-16, а резьба на винте шаровой головки – 1/4”-20. Длина стойки в сложенном виде составляет всего 68 см, а вес – 0.75 кг, что отлично подходит для выездной съемки на различных локациях.

Три телескопические секции стойки диаметром 16, 19 и 22 мм изготавливаются из алюминия, соединяются и фиксируются винтовыми зажимами-хомутами. Ножки также изготовлены из алюминиевой трубы диаметром 16 мм. Благодаря такой конструкции стойка при максимальной высоте 200 см выдерживает вертикальную нагрузку до 2 кг.

Стойка легко собирается и разбирается - винтовые зажимы с пластиковыми ручками помогут быстро привести стойку в рабочее положение, и при необходимости быстро сложить. Металлическая шаровая головка позволяет оборудованию вращаться вокруг своей оси на 360° и наклоняться на 90°.

Характеристики

  • Максимальная нагрузка: 2 кг
  • Максимальная высота: 200 см
  • Минимальная высота: 85 см
  • Длина в сложенном виде: 68 см
  • Количество секций: 3
  • Диаметр телескопических секций: 16/19/22 мм
  • Диаметр ног: 16 мм
  • Крепежный адаптер: 5/8” с винтом 3/8"
  • Амортизация: нет
  • Материал стойки-треноги: алюминиевый сплав
  • Вес: 0.75 кг
  • Размер упаковки: 705х65х65 мм
  • Вес с упаковкой: 0.81 кг