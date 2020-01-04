Стойка Falcon Eyes ST-804BM, 200 см, до 2 кг
Товар не найден
Описание
Falcon Eyes ST-804BM – легкая и компактная стойка с шаровой головкой для размещения различного студийного оборудования. Хорошо подходит для установки накамерных вспышек, небольших светодиодных панелей, легких отражателей и фонов на пружинном каркасе. Для крепления предусмотрен несъемный шпигот 5/8" (16 мм) с винтом 3/8"-16, а резьба на винте шаровой головки – 1/4”-20. Длина стойки в сложенном виде составляет всего 68 см, а вес – 0.75 кг, что отлично подходит для выездной съемки на различных локациях.
Три телескопические секции стойки диаметром 16, 19 и 22 мм изготавливаются из алюминия, соединяются и фиксируются винтовыми зажимами-хомутами. Ножки также изготовлены из алюминиевой трубы диаметром 16 мм. Благодаря такой конструкции стойка при максимальной высоте 200 см выдерживает вертикальную нагрузку до 2 кг.
Стойка легко собирается и разбирается - винтовые зажимы с пластиковыми ручками помогут быстро привести стойку в рабочее положение, и при необходимости быстро сложить. Металлическая шаровая головка позволяет оборудованию вращаться вокруг своей оси на 360° и наклоняться на 90°.
Характеристики
- Максимальная нагрузка: 2 кг
- Максимальная высота: 200 см
- Минимальная высота: 85 см
- Длина в сложенном виде: 68 см
- Количество секций: 3
- Диаметр телескопических секций: 16/19/22 мм
- Диаметр ног: 16 мм
- Крепежный адаптер: 5/8” с винтом 3/8"
- Амортизация: нет
- Материал стойки-треноги: алюминиевый сплав
- Вес: 0.75 кг
- Размер упаковки: 705х65х65 мм
- Вес с упаковкой: 0.81 кг