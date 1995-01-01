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Стойка Falcon Eyes ST-804B, 188 см, до 2 кг, без амортизации

  • ST-804B, 188 см, до 2 кг, без амортизации
  • ST-804B, 188 см, до 2 кг, без амортизации
  • ST-804B, 188 см, до 2 кг, без амортизации
  • ST-804B, 188 см, до 2 кг, без амортизации
  • ST-804B, 188 см, до 2 кг, без амортизации
  • ST-804B, 188 см, до 2 кг, без амортизации
  • ST-804B, 188 см, до 2 кг, без амортизации
  • ST-804B, 188 см, до 2 кг, без амортизации
  • ST-804B, 188 см, до 2 кг, без амортизации
Код товара:УТ-00094728
Артикул:27625 (-)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Легкая и компактная стойка с головкой для размещения накамерных вспышек, небольших светодиодных панелей и тому подобных аксессуаров. Головка съемная, под ней находится стандартный студийный спигот 5/8" с резьбой 1/4” (несъемный). Длина стойки в сложенном виде 68 см – хорошо подходит для использования в домашних условиях или на выезде.

Три телескопические секции стойки диаметром 16, 19 и 22 мм изготавливаются из алюминия, соединяются и фиксируются винтовыми зажимами-хомутами. Ножки также изготовлены из алюминиевой трубы диаметром 16 мм. Благодаря такой конструкции, стойка при максимальной рабочей высоте 2 метра выдерживает вертикальную нагрузку до 2 килограммов. Стойка легко собирается и разбирается - винтовые зажимы с пластиковыми ручками помогут быстро привести стойку в рабочее положение, и при необходимости быстро сложить.

Шаровая головка из прочного ABS-пластика с резьбой 1/4”, устанавливаемая на несъемном шпиготе, позволит камере вращаться вокруг своей оси на 360°, наклоняться вперед в пределах 90° и откидываться назад в пределах 30°. Для транспортировки шаровая головка снимается, а на резьбу навинчивается защитный колпак.

Характеристики

  • Максимальная нагрузка: 2 кг
  • Высота минимальная: 85 см
  • Высота максимальная: 188 см
  • Длина в сложенном виде: 68 см
  • Количество секций: 3
  • Диаметр секций: 16 / 19 / 22 мм
  • Материал: алюминий
  • Шпигот: 5/8” с резьбой 1/4”
  • Амортизация: нет
  • Размеры упаковки: 67.5 х 7.5 х 7.5 см
  • Вес: 0.8 кг
  • Вес с упаковкой: 0.9 кг