Стойка Falcon Eyes ST-804B, 188 см, до 2 кг, без амортизации
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Описание
Легкая и компактная стойка с головкой для размещения накамерных вспышек, небольших светодиодных панелей и тому подобных аксессуаров. Головка съемная, под ней находится стандартный студийный спигот 5/8" с резьбой 1/4” (несъемный). Длина стойки в сложенном виде 68 см – хорошо подходит для использования в домашних условиях или на выезде.
Три телескопические секции стойки диаметром 16, 19 и 22 мм изготавливаются из алюминия, соединяются и фиксируются винтовыми зажимами-хомутами. Ножки также изготовлены из алюминиевой трубы диаметром 16 мм. Благодаря такой конструкции, стойка при максимальной рабочей высоте 2 метра выдерживает вертикальную нагрузку до 2 килограммов. Стойка легко собирается и разбирается - винтовые зажимы с пластиковыми ручками помогут быстро привести стойку в рабочее положение, и при необходимости быстро сложить.
Шаровая головка из прочного ABS-пластика с резьбой 1/4”, устанавливаемая на несъемном шпиготе, позволит камере вращаться вокруг своей оси на 360°, наклоняться вперед в пределах 90° и откидываться назад в пределах 30°. Для транспортировки шаровая головка снимается, а на резьбу навинчивается защитный колпак.
Характеристики
- Максимальная нагрузка: 2 кг
- Высота минимальная: 85 см
- Высота максимальная: 188 см
- Длина в сложенном виде: 68 см
- Количество секций: 3
- Диаметр секций: 16 / 19 / 22 мм
- Материал: алюминий
- Шпигот: 5/8” с резьбой 1/4”
- Амортизация: нет
- Размеры упаковки: 67.5 х 7.5 х 7.5 см
- Вес: 0.8 кг
- Вес с упаковкой: 0.9 кг