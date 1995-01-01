Описание

Легкая и компактная стойка с головкой для размещения накамерных вспышек, небольших светодиодных панелей и тому подобных аксессуаров. Головка съемная, под ней находится стандартный студийный спигот 5/8" с резьбой 1/4” (несъемный). Длина стойки в сложенном виде 68 см – хорошо подходит для использования в домашних условиях или на выезде.

Три телескопические секции стойки диаметром 16, 19 и 22 мм изготавливаются из алюминия, соединяются и фиксируются винтовыми зажимами-хомутами. Ножки также изготовлены из алюминиевой трубы диаметром 16 мм. Благодаря такой конструкции, стойка при максимальной рабочей высоте 2 метра выдерживает вертикальную нагрузку до 2 килограммов. Стойка легко собирается и разбирается - винтовые зажимы с пластиковыми ручками помогут быстро привести стойку в рабочее положение, и при необходимости быстро сложить.

Шаровая головка из прочного ABS-пластика с резьбой 1/4”, устанавливаемая на несъемном шпиготе, позволит камере вращаться вокруг своей оси на 360°, наклоняться вперед в пределах 90° и откидываться назад в пределах 30°. Для транспортировки шаровая головка снимается, а на резьбу навинчивается защитный колпак.

Характеристики