Товары

Услуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Выберите город

    Появились вопросы?

    Мы постараемся ответить как можно скорее.
    Тема вопроса*
    Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

    Стойка Falcon Eyes ST-804B, 188 см, до 2 кг, без амортизации

    0

    0 отзывов

    Код товара : УТ-00043386

    Артикул : 27625

    • ST-804B, 188 см, до 2 кг, без амортизации
    • ST-804B, 188 см, до 2 кг, без амортизации
    • ST-804B, 188 см, до 2 кг, без амортизации
    • ST-804B, 188 см, до 2 кг, без амортизации
    • ST-804B, 188 см, до 2 кг, без амортизации
    • ST-804B, 188 см, до 2 кг, без амортизации
    • ST-804B, 188 см, до 2 кг, без амортизации
    • ST-804B, 188 см, до 2 кг, без амортизации
    • ST-804B, 188 см, до 2 кг, без амортизации

    Заказ в 1 клик

    Оставьте Ваш номер телефона для оформления заказа и мы свяжемся с Вами с 9:00 до 21:00.
    Нажимая кнопку «Оформить заказ», вы даете согласие на обработку персональных данных.
    810 ₽

    Гарантия производителя 1 год

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Легкая и компактная стойка с головкой для размещения накамерных вспышек, небольших светодиодных панелей и тому подобных аксессуаров. Головка съемная, под ней находится стандартный студийный спигот 5/8" с резьбой 1/4” (несъемный). Длина стойки в сложенном виде 68 см – хорошо подходит  для использования в домашних условиях или на выезде.

    Три телескопические секции стойки диаметром 16, 19 и 22 мм изготавливаются из алюминия, соединяются и фиксируются винтовыми зажимами-хомутами. Ножки также изготовлены из алюминиевой трубы диаметром 16 мм. Благодаря такой конструкции, стойка при максимальной рабочей высоте 2 метра выдерживает вертикальную нагрузку до 2 килограммов. Стойка легко собирается и разбирается - винтовые зажимы с пластиковыми ручками помогут быстро привести стойку в рабочее положение, и при необходимости быстро сложить.

    Шаровая головка из прочного ABS-пластика с резьбой 1/4”, устанавливаемая на несъемном шпиготе, позволит камере вращаться вокруг своей оси на 360°, наклоняться вперед в пределах 90° и откидываться назад в пределах 30°. Для транспортировки шаровая головка снимается, а на резьбу навинчивается защитный колпак.

    Характеристики

    • Максимальная нагрузка:    2 кг
    • Высота минимальная:  85 см
    • Высота максимальная: 188 см
    • Длина в сложенном виде:  68 см
    • Количество секций: 3
    • Диаметр секций: 16 / 19 / 22 мм
    • Материал:  алюминий
    • Шпигот: 5/8” с резьбой 1/4”
    • Амортизация:    нет
    • Размеры упаковки:  67.5 х 7.5 х 7.5 см
    • Вес:  0.8 кг
    • Вес с упаковкой: 0.9 кг
    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.