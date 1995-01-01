Стойка-тренога Falcon Eyes ST-086A - это студийная стойка, центральная колонная которой состоит из 3 телескопических секций со шпиготом 5/8” на конце и шаровой головкой с винтом 1/4" для установки камеры.

Стойка предназначена для использования во время студийной или пленэрной съемки. Выдерживает вертикальную осевую нагрузку до 4 кг и послужит надежной опорой для установленного оборудования.

Максимальная высота стойки в рабочем состоянии - 250 см, минимальная - 105 см.

Секции телескопической колонны изготовлены из алюминиевой трубы диаметром 34.5/29.5/25 мм, фиксируются металлическими винтовыми зажимами с пластиковыми ручками. Диаметр ножек 22 мм - в качестве колесной опоры для стойки-треноги подойдут ролики Falcon Eyes PCA-22M.

Пружинный амортизатор защищает установленное оборудование от удара и повреждений, если секции телескопической колонны резко сложить, например, при отпускании винтов во время регулировки высоты.

В комплект входит чехол для хранения и транспортировки в стойки, длина которой в сложенном виде составляет 105 см.