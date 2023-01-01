Описание

Falcon Eyes ST-083/W-803 — алюминиевая стойка, предназначена для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Высота от 85 до 200 см, крепежный адаптер с резьбой 1/4". Компактная легкая стойка найдет применение не только в студии, но и на выездной съемке. Три секции надежно соединяются между собой клипсовыми зажимами. Стойка изготовлена из алюминия, зажимы — пластик ABS. В комплекте чехол на молнии.



Характеристики: