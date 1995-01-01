Стойка Falcon Eyes ST-083/W-803, 200 см, 2 кг, без амортизатора
Код товара:УТ-00017555
Артикул:24826
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг0.800
Описание
Falcon Eyes ST-083/W-803 — алюминиевая стойка, предназначена для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Высота от 85 до 200 см, крепежный адаптер с резьбой 1/4". Компактная легкая стойка найдет применение не только в студии, но и на выездной съемке. Три секции надежно соединяются между собой клипсовыми зажимами. Стойка изготовлена из алюминия, зажимы — пластик ABS. В комплекте чехол на молнии.
Характеристики:
- Максимальная высота: 200 см
- Минимальная высота: 85 см
- Длина в сложенном состоянии: 71 см
- Размах треноги (S): 66 см
- Максимальная нагрузка: 2 кг
- Материал стойки: алюминий
- Количество секций: 3
- Амортизатор: нет
- Зажимы-фиксаторы: клипсы
- Материал фиксаторов: пластик ABS
- Диаметр ножек: 16 мм
- Диаметр секций:17/20/23 мм
- Крепежный адаптер: 5/8 дюйм
- Установка адаптера горизонтально: нет
- Резьба: 1/4 дюйм
- Вес стойки: 0,8 кг