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Стойка Falcon Eyes ST-083/W-803, 200 см, 2 кг, без амортизатора

  • ST-083/W-803, 200 см, 2 кг, без амортизатора
  • ST-083/W-803, 200 см, 2 кг, без амортизатора
  • ST-083/W-803, 200 см, 2 кг, без амортизатора
  • ST-083/W-803, 200 см, 2 кг, без амортизатора
  • ST-083/W-803, 200 см, 2 кг, без амортизатора
  • ST-083/W-803, 200 см, 2 кг, без амортизатора
  • ST-083/W-803, 200 см, 2 кг, без амортизатора
  • ST-083/W-803, 200 см, 2 кг, без амортизатора
  • ST-083/W-803, 200 см, 2 кг, без амортизатора
  • ST-083/W-803, 200 см, 2 кг, без амортизатора
  • ST-083/W-803, 200 см, 2 кг, без амортизатора
Код товара:УТ-00017555
Артикул:24826

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Falcon Eyes ST-083/W-803 — алюминиевая стойка, предназначена для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Высота от 85 до 200 см, крепежный адаптер с резьбой 1/4". Компактная легкая стойка найдет применение не только в студии, но и на выездной съемке. Три секции надежно соединяются между собой клипсовыми зажимами. Стойка изготовлена из алюминия, зажимы — пластик ABS. В комплекте чехол на молнии.

Характеристики:

  • Максимальная высота: 200 см
  • Минимальная высота: 85 см
  • Длина в сложенном состоянии: 71 см
  • Размах треноги (S): 66 см
  • Максимальная нагрузка: 2 кг
  • Материал стойки: алюминий
  • Количество секций: 3
  • Амортизатор: нет
  • Зажимы-фиксаторы: клипсы
  • Материал фиксаторов: пластик ABS
  • Диаметр ножек: 16 мм
  • Диаметр секций:17/20/23 мм
  • Крепежный адаптер: 5/8 дюйм
  • Установка адаптера горизонтально: нет
  • Резьба: 1/4 дюйм
  • Вес стойки: 0,8 кг