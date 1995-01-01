Falcon Eyes ST-083/W-803 — алюминиевая стойка, предназначена для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Высота от 85 до 200 см, крепежный адаптер с резьбой 1/4". Компактная легкая стойка найдет применение не только в студии, но и на выездной съемке. Три секции надежно соединяются между собой клипсовыми зажимами. Стойка изготовлена из алюминия, зажимы — пластик ABS. В комплекте чехол на молнии.



Характеристики:

Максимальная высота: 200 см

Минимальная высота: 85 см

Длина в сложенном состоянии: 71 см

Размах треноги (S): 66 см

Максимальная нагрузка: 2 кг

Материал стойки: алюминий

Количество секций: 3

Амортизатор: нет

Зажимы-фиксаторы: клипсы

Материал фиксаторов: пластик ABS

Диаметр ножек: 16 мм

Диаметр секций:17/20/23 мм

Крепежный адаптер: 5/8 дюйм

Установка адаптера горизонтально: нет

Резьба: 1/4 дюйм

Вес стойки: 0,8 кг