Стол Falcon Eyes ST-0613T предназначен для бестеневой съемки предметов весом не более 15 кг. Комплектуется гибким белым пластиковым фоном размером 60х130 см, который может освещаться на просвет. Спинка стола раскладывается в горизонтальное положение. Конструкция каркаса, изготовленная из алюминиевого профиля размером 15х15 мм, предусматривает установку осветительных приборов для подсветки снизу (на просвет) и сверху.