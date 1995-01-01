Стол для съемки Falcon Eyes ST-0613T, размер полотна 60х130 см

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Код товара: 00000050301 Артикул: 15053 Код товара: 00000050301 Артикул: 15053 Вес 4,1 кг Вес (брутто), кг 5.000 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 4,1 кг Вес (брутто), кг 5.000 Описание Стол Falcon Eyes ST-0613T предназначен для бестеневой съемки предметов весом не более 15 кг. Комплектуется гибким белым пластиковым фоном размером 60х130 см, который может освещаться на просвет. Спинка стола раскладывается в горизонтальное положение. Конструкция каркаса, изготовленная из алюминиевого профиля размером 15х15 мм, предусматривает установку осветительных приборов для подсветки снизу (на просвет) и сверху. Размер полотна: 60х130 см

Высота до рабочей поверхности: 60 см

Высота спинки: 60-120 см

Горизонтальное положение спинки: есть

Габаритные размеры стола (спинка в вертикальном положении), ШхВхГ 60х120х80 см

Габаритные размеры стола (спинка в горизонтальном положении), ШхВхГ 60х60х123 см

Максимальная нагрузка: 15 кг

Материал каркаса: алюминиевый сплав

Вес: 4,1 кг Видео Наш обзор

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