Стол для съемки Falcon Eyes ST-0613T, размер полотна 60х130 см
Код товара:00000050301
Артикул:15053
Товар не найден
Характеристики
Вес4,1 кг
Вес (брутто), кг5.000
Описание
Стол Falcon Eyes ST-0613T предназначен для бестеневой съемки предметов весом не более 15 кг. Комплектуется гибким белым пластиковым фоном размером 60х130 см, который может освещаться на просвет. Спинка стола раскладывается в горизонтальное положение. Конструкция каркаса, изготовленная из алюминиевого профиля размером 15х15 мм, предусматривает установку осветительных приборов для подсветки снизу (на просвет) и сверху.
- Размер полотна: 60х130 см
- Высота до рабочей поверхности: 60 см
- Высота спинки: 60-120 см
- Горизонтальное положение спинки: есть
- Габаритные размеры стола (спинка в вертикальном положении), ШхВхГ 60х120х80 см
- Габаритные размеры стола (спинка в горизонтальном положении), ШхВхГ 60х60х123 см
- Максимальная нагрузка: 15 кг
- Материал каркаса: алюминиевый сплав
- Вес: 4,1 кг