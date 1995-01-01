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Стол для съемки Falcon Eyes ST-0613T, размер полотна 60х130 см

  • ST-0613T, размер полотна 60х130 см
  • ST-0613T, размер полотна 60х130 см
  • ST-0613T, размер полотна 60х130 см
  • ST-0613T, размер полотна 60х130 см
  • ST-0613T, размер полотна 60х130 см
  • ST-0613T, размер полотна 60х130 см
  • ST-0613T, размер полотна 60х130 см
Код товара:00000050301
Артикул:15053

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Стол Falcon Eyes ST-0613T предназначен для бестеневой съемки предметов весом не более 15 кг. Комплектуется гибким белым пластиковым фоном размером 60х130 см, который может освещаться на просвет. Спинка стола раскладывается в горизонтальное положение. Конструкция каркаса, изготовленная из алюминиевого профиля размером 15х15 мм, предусматривает установку осветительных приборов для подсветки снизу (на просвет) и сверху.

  • Размер полотна: 60х130 см
  • Высота до рабочей поверхности: 60 см
  • Высота спинки: 60-120 см
  • Горизонтальное положение спинки: есть
  • Габаритные размеры стола (спинка в вертикальном положении), ШхВхГ 60х120х80 см
  • Габаритные размеры стола (спинка в горизонтальном положении), ШхВхГ 60х60х123 см
  • Максимальная нагрузка: 15 кг
  • Материал каркаса: алюминиевый сплав
  • Вес: 4,1 кг